Sesja Rady Miejskiej pod znakiem absolutorium i lex deweloper

W czwartek o godz. 10 rozpocznie się piętnasta w tej kadencji samorządu sesja Rady Miejskiej w Elblągu. Radni podejmą wiele istotnych uchwał, m.in. w sprawie wotum zaufania dla prezydenta i udzielenia mu absolutorium za wykonanie budżetu z 2025 r. Będą też musieli zdecydować, czy zgodzą się na lokalizacje czterech inwestycji mieszkaniowych na bazie ustawy lex deweloper.

Zapowiadają się długie obrady. Ich elementem będzie debata nad raportem o stanie miasta, na której głos może zabrać każdy mieszkaniec, jaki wcześniej zgłosił taką chęć. Po niej odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla prezydenta Elbląga Michała Missana, a także na sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2025 rok i absolutorium dla prezydenta.

Radni podejmą także wiele innych ważnych uchwał, m.in. mają powołać do życia żłobek nr 1, który będzie od października funkcjonował w remontowanym obecnie budynku przy ul. Bema 9. Najwięcej emocji budzić będą wnioski deweloperów, którzy wystąpili do ratusza o zgodę na lokalizację czterech inwestycji mieszkaniowych. Część mieszkańców nie zgadza się na takie rozwiązania, zapowiedzieli swój udział w obradach.

Transmisję z sesji można będzie oglądać na żywo za pośrednictwem strony esesja.tv