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Sesja Rady Miejskiej pod znakiem absolutorium i lex deweloper

 Elbląg, Sesja Rady Miejskiej pod znakiem absolutorium i lex deweloper
(fot. archiwum portEl.pl)

W czwartek o godz. 10 rozpocznie się piętnasta w tej kadencji samorządu sesja Rady Miejskiej w Elblągu. Radni podejmą wiele istotnych uchwał, m.in. w sprawie wotum zaufania dla prezydenta i udzielenia mu absolutorium za wykonanie budżetu z 2025 r. Będą też musieli zdecydować, czy zgodzą się na lokalizacje czterech inwestycji mieszkaniowych na bazie ustawy lex deweloper.

Zapowiadają się długie obrady. Ich elementem będzie debata nad raportem o stanie miasta, na której głos może zabrać każdy mieszkaniec, jaki wcześniej zgłosił taką chęć. Po niej odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla prezydenta Elbląga Michała Missana, a także na sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2025 rok i absolutorium dla prezydenta.

Radni podejmą także wiele innych ważnych uchwał, m.in. mają powołać do życia żłobek nr 1, który będzie od października funkcjonował w remontowanym obecnie budynku przy ul. Bema 9. Najwięcej emocji budzić będą wnioski deweloperów, którzy wystąpili do ratusza o zgodę na lokalizację czterech inwestycji mieszkaniowych. Część mieszkańców nie zgadza się na takie rozwiązania, zapowiedzieli swój udział w obradach.

Transmisję z sesji można będzie oglądać na żywo za pośrednictwem strony esesja.tv

 


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • Nawet nie ma czego oglądać, ta rady i porady
  • MariuszLewandowski-Fc Redakcja wprowadza dezinformacje. W debacie nad raportem o stanie miasta może zabrać głos tylko osoba którą poparło 50- mieszkańców a nie "każdy" kto zechce jak błędnie podano w tekście. Co zaś do lex deweloper to Prezydent rekomenduje odrzucenie trzech wniosków Druki 18,21 i 23.Jestem bardzo ciekaw owych wystąpień w sumie jako " Wolny Elbląg" żądaliśmy takich rozwiązań w Statucie tyle że poitykierzy PIS zepsuli co mogli o przez lata nikt tego nie naprawił. Ciszy fakt że regulacje zaczynają żyć - smuci że będę wykorzystywane w celu zablokowania rozwoju miasta. Wynik jest raczej przesądzony ale zaczynają się konsultacje planu ogólnego który może sporo spraw zmienić.
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    0
    3
    MariuszLewandowski-Fc(2026-06-25)
  • Zmniejszyć liczbę radnych do 10 osób, po co ich tylu, decyzję podejmuje Prezydent
  • Zobaczymy merytoryczne blyśnięcie radnych-:)
  • Brunatni znowu przeciw Polsce ?
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