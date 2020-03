Sesja w Pasłęku zgodnie z planem. Czytelnik: a co z apelem "zostań w domu"?

Na piątek (20 marca) zaplanowano sesję Rady Miejskiej w Pasłęku. - Czy władze miasta nie powinny dawać przykładu innym i zastosować się do apelu rządu "zostań w domu" - pyta czytelnik, mieszkaniec Pasłęka.

Na najbliższy piątek (20 marca) zaplanowano posiedzenie Rady Miejskiej w Pasłęku. Mimo zapowiedzi władz, że będą w niej uczestniczyli (oprócz radnych) jedynie pracownicy merytoryczni oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek miejskich, do naszej redakcji piszą zaniepokojeni mieszkańcy Pasłęka i pytają: „czy to nie radni powinni dawać przykład i stosować się do apelu rządu, by pozostać w domach”.

- W innych miastach posiedzenia radnych odwołano, dlaczego u nas nie zrobiono podobnie? Przecież ciągle rząd apeluje, by pozostać w domach. Czy to nie radni powinni być przykładem dla innych? - pyta czytelnik, mieszkaniec Pasłęka.

Marian Matuszczak, przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku mieszkańców uspokaja i zapewnia, że posiedzenie odbędzie się z „zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa i obostrzeń”.

- Na ten moment w Pasłęku nie ma stwierdzonego przypadku zarażenia koronawirusem. Jeśli sytuacja zmieni się, sesję można odwołać. Posiedzenie odbędzie się z respektowaniem wszelkich koniecznych środków ostrożności, łącznie z zachowaniem odpowiednich odległości między zajmowanymi przez jej uczestników miejscami. Nasza rada miejska liczy tylko 15 osób. Rozumiem obawy mieszkańców, mają prawo pytać o wszystko, ale trzeba kierować się również rozsądkiem, miasto musi funkcjonować, musimy podejmować decyzje – mówi przewodniczący Matuszczak.

Mieszkańcy mogą posiedzenie pasłęckich radnych śledzić oczywiście online - link do transmisji live.