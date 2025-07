Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Elbląga na wyjątkowe popołudnie pełne zabawy i relaksu, czyli sjestę w Parku Modrzewie. Pierwsza sjesta z dwóch zaplanowanych podczas tegorocznych wakacji odbędzie się już w najbliższą sobotę, 19 lipca.

W najbliższą sobotę (19.07) w Parku Modrzewie (duża polana) będzie czekało mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, tak aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie i spędzić aktywnie czas na świeżym powietrzu. Sjesta odbędzie się w godz. 14:00-18:00.

W programie „Sjesty w Parku Modrzewie” znajdą się m.in.:

- dmuchane szaleństwo: zjeżdżalnia i plac zabaw dla najmłodszych, gwarantujące mnóstwo śmiechu i energii;

- strefa animacji dla dzieci, czyli kreatywne zabawy i zajęcia prowadzone przez doświadczonych animatorów;

- bańki mydlane, które zachwycą zarówno dzieci, jak i dorosłych;

- strefa gier sportowych, czyli popularne gry plenerowe takie jak Molkky i CornHole, idealne do rywalizacji w gronie przyjaciół i rodziny;

- plenerowe warcaby, czyli doskonała na chwilę strategicznego myślenia;

- strefa Robin Hood.

Z tych wszystkich atrakcji będzie można skorzystać bezpłatnie. Sjesta w Parku Modrzewie to doskonała okazja, by oderwać się od codziennych obowiązków, spędzić czas z bliskimi i cieszyć się urokami lata w pięknej scenerii Parku Modrzewie. Do zobaczenia na dużej polanie w Parku Modrzewie.

Sjesta w Parku Modrzewie realizowana jest w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Elbląg.