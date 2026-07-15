Sjesta w Parku Modrzewie, czyli letnie święto integracji i aktywnej zabawy dla całych rodzin, odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 19 lipca. Tego dnia polana w elbląskim Parku Modrzewie zamieni się w tętniące życiem, radosne centrum rodzinnej rekreacji.

Zaplanowana na najbliższą niedzielę Sjesta w Parku Modrzewie odbędzie się w godz. 14:00-18:00. Inicjatywa ta adresowana jest do wszystkich mieszkańców miasta, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz młodzieży. Głównym założeniem imprezy jest promowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu oraz budowanie silnych, międzypokoleniowych więzi. Poprzez wspólne gry, zabawy i wyzwania sportowe, organizatorzy pragną stworzyć przyjazną przestrzeń do dialogu, wzajemnego szacunku oraz integracji rodzinnej i sąsiedzkiej.

Wstęp na całe wydarzenie oraz wszystkie przewidziane atrakcje są całkowicie bezpłatne.

Przewidziane atrakcje festynu:

Strefa zabaw dla najmłodszych, czyli trzy kolorowe dmuchane zjeżdżalnie.

Strefa animacji dla dzieci, czyli zabawy ruchowe przy muzyce, mini disco, konkurencje sportowe, warsztaty balonowe, wielkie bańki mydlane, zabawy i zadania przy specjalnie stworzonych miksach muzycznych, zabawy pokoleniowe, malowanie na sterczu, zagadki muzyczne, zabawy z kolorowymi chustkami oraz wodne zabawy.

Strefa Robin Hooda - poczuj się jak średniowieczny łucznik – strzelanie z łuku do tarczy dla każdego

Strefa rekreacyjno – sportowa: gry planszowe w wersji plenerowej, w tym: cornhole, boole, molkky, domino, warcaby, szachy, jenga, klask, zestaw dwuosobowych gier logicznych,

Sprzęt do wypożyczenia – piłki nożne, piłki do siatkówki zestawy do badmintona.

Sjesta w Parku Modrzewie jest realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Elbląg.