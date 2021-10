Skąd wilgoć w Ratuszu Staromiejskim?

Na to między innymi pytanie ma dać odpowiedź ekspertyza, którą właśnie zamówiły władze miasta. - Zawilgocenia pojawiły się na poziomie najniższej kondygnacji – informują urzędnicy.

Przypomnijmy, że Ratusz Staromiejski został oddany do użytku w 2011 roku, kosztował prawie 19 mln złotych, z czego 14 mln pochodziło ze środków unijnych. To tutaj swoją siedzibę ma m.in. Elbląska Orkiestra Kameralna, Departament Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego, funkcjonuje sala ślubów, sala koncertowa. Miała też funkcjonować restauracja, ale nigdy nie udało się znaleźć chętnej firmy do dzierżawy pomieszczeń na najniższej kondygnacji. I to właśnie w tej części Ratusza Staromiejskiego pojawiły się zawilgocenia i wykwity pleśni. Skąd się wzięły, jak je usunąć, by więcej się nie pojawiały? Odpowiedź na te pytania ma dać ekspertyza, którą władze miasta zamówiły u prof. Mariusza Książka z Instytutu Technicznego Budownictwa.

- Zapytanie ofertowe jest konsekwencją zaleceń pokontrolnych z okresowej oceny stanu technicznego budynku. Zadanie, realizowane w trybie zapytania ofertowego, będzie polegać na wykonaniu ekspertyzy stanu technicznego murów Ratusza z uwzględnieniem oceny stanu izolacji oraz przyczyn powstawania zawilgoceń, które zaobserwowano. Ekspertyza określi zakres robót do zrealizowania – informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Ekspertyza będzie kosztować prawie 18,5 tys. zł, ma być gotowa w ciągu dwóch miesięcy. Określi również kosztorys niezbędnych prac, by wilgoć w Ratuszu Staromiejskim zniknęła.