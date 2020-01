Skoda SUPERBiV: Poznaj różnice pomiędzy hybrydą plug-in, a "klasyczną hybrydą"

Hybryda typu plug-in pozwala na jazdę wyłącznie na silniku elektrycznym oraz na ładowanie akumulatorów z gniazdka domowego lub przy użyciu specjalnej ładowarki. W przypadku Skody Superb iV zasięg na baterii umożliwia przejazd do 62 km*, co w zupełności powinno wystarczyć na codzienną jazdę po mieście. Łączna moc silnika elektrycznego i spalinowego wynosi 218 KM. Auto już dostępne do jazd próbnych w salonie HADM Gramatowski.

SUPERB iV plug-in-hybrid – Nowa definicja hybrydy

Ekskluzywny samochód z wydajnym, ekologicznym napędem już jest w naszym Salonie Škoda HADM Gramatowski w Elblągu. Nowa E-limuzyna ŠKODY pod maską kryje zaawansowany hybrydowy układ napędowy typu plug-in, łączący w sobie najlepsze cechy napędu elektrycznego i konwencjonalnego. To pojazd, którego akumulatory użytkownik może doładowywać bezpośrednio z domowego gniazdka elektrycznego lub z publicznych stacji szybkiego ładowania. SUPERB iV umożliwia podróżowanie korzystając z napędu elektrycznego lub spalinowego, a w razie potrzeby łączyć te oba rozwiązania. Dzięki temu auto plug-in-hybrid jest jednocześnie dynamiczne, ekonomiczne i ekologiczne. Plug-in-hybrid, co to tak naprawę oznacza?

Hybrydy typu plug-in są ciekawym kompromisem między autami elektrycznymi, a spalinowymi. Auta wyposażone w tego typu napęd z jednej strony nie są w pełni elektryczne – nadal posiadają pełny osprzęt silnika spalinowego i na stacji paliw podłączamy się raczej do dystrybutora, niż do ładowarek dla aut elektrycznych. Nie są też zwykłymi samochodami spalinowymi – wyposażone są dodatkowo w zestaw akumulatorów do ładowania elektrycznego. Plusem takiego rozwiązania jest fakt, że kiedy przemieszczamy się samochodem po mieście mamy możliwość korzystania z trybu elektrycznego gwarantującego nam wszystkie zalety auta elektrycznego (czego nie uświadczymy w zwykłej hybrydzie), natomiast przy dłuższych, pozamiastowych czy wakacyjnych trasach nie musimy się zastanawiać, gdzie znajdują się ładowarki przeznaczone dla aut elektrycznych (jak w przypadku aut elektrycznych), po prostu uzupełniamy paliwo w baku i kontynuujemy podróż.

A kiedy zechcemy, np. podczas wyprzedzania, mieć więcej mocy, po prostu wciskamy pedał gazu do podłogi i silnik elektryczny razem z silnikiem spalinowym łączą swoje siły. Uzyskujemy dzięki temu dużo więcej mocy podróżując dalej ekonomicznym i ekologicznym autem. SUPERB iV plug-in-hybrid

Napęd elektryczny umożliwia na przejechanie do 62 km (zasięg zweryfikowany przez WLT) bez emisji żadnych szkodliwych spalin. Silnik benzynowy wraz z 50-litrowym zbiornikiem paliwa pozwoli natomiast na przejechanie, aż do 850 km. Wygodne ładowanie

Hybryda plug-in pozwala ładować model SUPERB iV z regularnego gniazdka – w domu, w pracy, a nawet w centrum handlowym. Dodatkowo dzięki funkcji szybkiego ładowania prądem przemiennym ze stacji 3,6 kW można błyskawicznie naładować akumulator. Inną możliwością jest ładowanie lub utrzymanie poziomu naładowania podczas jazdy, dzięki np. odzyskaniu energii generowanej podczas hamowania. Przygotowany na wszystko

Driving Model Select oferuje trzy nowe tryby, aby w pełni wykorzystać wszystkie możliwości modelu iV. Tryb E-jazdy zasila samochód wyłącznie energią elektryczną. W trybie hybrid samochód sam reguluje i łączy pracę silnika benzynowego z elektrycznym, a po wybraniu trybu Sport samochód oferuje pełną moc 218 KM. Miejsce dla każdego

Pomimo zainstalowanego akumulatora przed tylną osią, Skoda SUPERB iV pozostaje samochodem o imponującej przestrzeni, wyjątkowym komforcie dla wszystkich pasażerów i ogromnej przestrzeni na bagaż. Miejsce na kolana pasażerów z tyłu wynoszące 158 mm i pojemność bagażnika 485l zapewnia wyjątkową funkcjonalność i dużą praktyczność na co dzień.

Zapraszamy do kontaktu: HADM Gramatowski autoryzowany salon Skody i Citroena Elbląg tel. 55 235 24 57 Skody i KIA Starogard Gd. tel. 58 560 94 80 *Zasięg dla samochodów może się różnić w związku z różnicami w wyposażeniu. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów/obciążenia ładunkiem i topografii terenu ---- artykuł sponsorowany ----

.

Polub ten artykuł Polub portEl.pl Follow @portElpl