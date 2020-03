Skrzydełka za 9 zł, mielone po 22 zł. „Ceny żywności są kosmiczne”

- Ceny żywności, szczególnie mięsa są w naszym sklepie kosmiczne. Za kilogram skrzydełek z kurczaka trzeba zapłacić prawie 10 zł. To sto procent więcej, niż przed tym całym koronawirusem - mówi Elżbieta Wachniewicz, elblążanka, którą spotkaliśmy w jednym z osiedlowych „mięsnych”. Inspekcja Handlowa oraz Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji zapowiedziały kontrole zmian cen żywności w sklepach i kary w przypadku nadużyć.

Ceny mięsa i innych produktów w niektórych sklepach drastycznie rosną - docierają do nas sygnały od elblążan.

- Bardzo podrożało mięso z kurczaka. U mnie na osiedlu skrzydełka kosztują już prawie 10 złotych za kilogram, za filet z piersi trzeba zapłacić niemal 21 zł za kilogram. Podrożała też wieprzowina, za schab bez kości płaciłam w środę (18 marca) prawie 28 złotych. Mięso mielone kosztuje około 22 zł za kilogram. Nie wiem, czy ludzie nie są sami sobie winni, bo kilka dni temu, po ogłoszeniu pandemii rzucili się na sklepy, wymiatali z półek produkty, to teraz mamy wzrost cen - zastanawia się pani Elżbieta Wachniewicz, elblążanka, którą spotkaliśmy w jednym z osiedlowych sklepów mięsnych.

Ekspedientka ze sklepu, którego pani Elżbieta jest klientką, wyjaśnia, że „takie drogie mięso już do nich przyjeżdża”.

- My mamy stałą marżę, mięso przyjeżdża do nas od dostawcy z nową, wyższą ceną. Myślę jednak, że to nie potrwa długo i wszystko wróci do normalności - mówi kobieta.

Na wzrost cen żalą się też pasłęczanie.

- Drożeje niemal wszystko, szczególnie jednak mięso. Skrzydełka z kurczaka po 9,4 zł za kilogram, udka po 9,9 zł, schab niemal po 25 zł - mówi pani Regina z Pasłęka.

fot. Czytelnik

Bardziej optymistyczne wiadomości płyną z pobliskiego Aniołowa.

- Mamy jeden sklep, prowadzi go bardzo miły człowiek, który jest zżyty z naszą społecznością. Wzrostu cen nie zaobserwowałam, towar jest i do tego świetnej jakości, a jak czegoś nie ma, to można zamówić potrzebne artykuły - mówi Halina Cieśla, mieszkanka Aniołowa.

W środę (17 marca) prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta zapowiedział kontrole zmian cen żywności w sklepach i kary w przypadku nadużyć.

- Docierają do nas sygnały o rażącym podwyższaniu cen niektórych produktów żywnościowych i artykułów higienicznych. Podjąłem decyzję o powołaniu specjalnego zespołu w urzędzie, który będzie monitorował ceny. Jeśli praktyki zostaną potwierdzone, podejmiemy dalsze działania ograniczające tego typu negatywne zachowania – poinformował w specjalnym komunikacie Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Do wzrostu cen odniosło się również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Nie ma zgody na niczym nieuzasadnione podwyżki cen żywności. Polska należy do państw o dużym potencjale produkcji rolnej, tak dużym, że musimy eksportować, aby rolnictwo mogło się rozwijać. Nieuczciwi kontrahenci, którzy chcieliby mniej płacić rolnikom, chcą jednocześnie zarobić podwyższając ceny. Żywności mamy pod dostatkiem, a zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego nieprzerwanie pracują. Chwilowe braki w zaopatrzeniu spowodowane były wzmożonymi zakupami, których nie przewidzieli handlowcy. Te braki uzupełniane są na bieżąco – czytamy w komunikacie ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego.