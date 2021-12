Ślisko w powiecie, 18-latka uderzyło w drzewo

Dziś (20 grudnia) przed godz. 11 w Zaściankach (gm. Młynary) 18-latka kierująca renault uderzyła w drzewo. Dwie osoby zostały zabrane do szpitala. Przez kilkadziesiąt minut ruch na drodze nr 509 był wstrzymany. Zobacz zdjęcia.

Jak dowiedzieliśmy się od pracujących na miejscu policjantów, 18-latka kierująca renault na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem, wpadła w poślizg i uderzyła w drzewo. Autem podróżowały dwie osoby, obie zostały zabrane przez pogotowie do szpitala.

Droga nr 509 w Zaściankach przez kilkadziesiąt minut była zablokowana.

Dla powiatu elbląskiego synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenie 1 stopnia, dotyczące oblodzenia: "Nadal prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura aktualna od 0°C do 2°C , temperatura przy gruncie od -1°C do 1°C. Spadek temperatury po południu do -2°C,0°C i temperatury przy gruncie do -3°C,-1°C."