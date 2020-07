Soboty z przewodnikiem PTTK. Na początek formy przestrzenne

W najbliższą sobotę (4 lipca) rozpoczyna się cykl wycieczek z przewodnikiem. Na początek wraz z Leszkiem Marcinkowskim poznamy bliżej autorów form przestrzennych w Elblągu.

Koło Przewodników i Pilotów Turystycznych im. R. Gierzyńskiego przy PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej zaprasza wszystkich miłośników historii Elbląga, mieszkańców oraz turystów na X edycję „Soboty z przewodnikiem PTTK”.

- Jest to wyjątkowa edycja, bo to już 10 lat naszej działalności, skierowanej na promocję miasta Elbląga i okolic. Zawsze prowadzona jest społecznie. Podczas spacerów z przewodnikiem zwiedzicie najciekawsze miejsca w Elblągu i nie tylko. Każde ze spotkań związane jest tematycznie z zabytkami i historią naszego miasta. Atutem spacerów jest niebywała okazja do poznania miejskich legend, historii i przewodnickich ciekawostek - informuje Leszek Marcinkowski, prezes elbląskiego oddziału PTTK.

arch. PTTK



Pierwszy spacer już w sobotę 4 lipca. Jego temat to Elbląskie formy przestrzenne-autorzy, przewodnikiem będzie Leszek Marcinkowski. Zbiórka na rogu ul. Płk. Dąbka i Al. Piłsudskiego o godz. 10 przy formie przestrzennej Batman. - Chociaż formy przestrzenne, to temat znany elblążanom, tym razem będą mogli dowiedzieć się więcej o ich autorach. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców i turystów. Ta edycja sobotnich wycieczek jest wyjątkowa, jubileuszowa. Przez minionych 10 lat prawie pięć tysięcy osób poznawało z nami Elbląg - mówi Leszek Marcinkowski.

Spacery odbywają się bez względu na pogodę a udział w nich jest bezpłatny. Ze względu na sytuację epidemiczną niezbędne jest posiadanie maseczki oraz zachowanie właściwych odstępów. Więcej informacji na stronie internetowej PTTK