Spraw wyjątkowy prezent Babci i Dziadkowi

Dzień Babci i Dziadka tuż, tuż, a Ty nie masz pomysłu na prezent? U nas znajdziesz coś specjalnie na tę okazję! A że dzisiejsi dziadkowie chcą być coraz młodsi, proponujemy koszulki, kubki i inne akcesoria z nadrukiem odlotowych, pełnych wigoru i energii seniorów!

Zapewne wielu z nas ma jeszcze możliwość pobyć razem z seniorami, spędzić miło czas, posłuchać opowieści z dawnych lat, pouśmiechać się, zjeść coś słodkiego. Nie wiem, jak to działa, ale mam w pamięci, że najlepiej na świecie gotowała moja babcia, a wypieki z babcinego piekarnika nie miały sobie równych. Obiad z mięskiem i sosikiem, suróweczka – nie zdarzało się, bym czegoś nie dojadł. A wypieki… bajeczne smaki dzieciństwa. Kiedyś zapytałem mojej babci, jak to jest, że ,"mamie nigdy nie wychodzi tak dobre jak Tobie? ". Uśmiechnięta odpowiedziała mi tajemniczo: "Gdybyś tylko mógł spróbować potraw mojej babci…". W jej uśmiechniętych oczach zobaczyłem rozmarzoną małą dziewczynkę i pomyślałem, że moja babcia też kiedyś była dzieckiem, miała swoją babcię i też lubiła babcine łakocie – tak samo jak ja. A dziadek – dziadek jakoś tak zawsze na uboczu, wsłuchany, co mówi babcia, uśmiechał się pod nosem. Potem w kieszeni znajdowałem cukierka i nikt nie musiał mówić mi, czyja to sprawka.

Tamte chwile są już tylko miłym wspomnieniem, ale te uśmiechnięte oczy babci natchnęły mnie do zrobienia produktów dla seniorów z uśmiechem dzieciństwa.

W naszej firmie Barwy przygotowaliśmy propozycję prezentów. Motywem wiodącym są "odmłodzeni dziadkowie", humorystycznie przedstawieni jako aktywne, pełne wigoru osoby. Aplikacje umieszczamy na koszulkach, kubkach oraz torbach. Dzięki temu każdy może wybrać odpowiednią rzecz dla seniora lub skompletować cały zestaw. Możliwości jest dość sporo, zwłaszcza, że jest możliwość spersonalizowania każdego z tych produktów. Na życzenie klienta pod napisem Babcia lub Dziadek możemy wydrukować na przykład imię. Wszystko drukujemy u nas w zakładzie, na miejscu. Stąd też terminy wykonania są bardzo przyzwoite.

Wiemy, że wielu z Was ma bardzo mało czasu na robienie zakupów, dlatego chcemy wyjść naprzeciw i oferujemy także możliwość kupna na naszej platformie internetowej. Na stronie www.barwysklep.pl macie Państwo nie tylko pełną ofertę, ale również szansę na tańszy zakup. Koszulki dedykowane dziadkom są tańsze o 10 zł. Kupując w naszym sklepie internetowym jest możliwość odbioru u nas w zakładzie, ale jeśli nie macie czasu na przyjście do nas, to możemy przesłać zamówienie do odbioru w dowolnym paczkomacie na terenie Elbląga. Koszt takiej usługi to 9,99 zł, a odbiór jest możliwy w ciągu 24 godzin i przez 24 godziny. Sadzę, że to świetna opcja dla bardzo zapracowanych.

Jeśli zainteresowaliście się Państwo propozycją prezentów na Dzień Babci i Dziadka, to serdecznie zapraszamy po więcej szczegółów do naszego zakładu Barwy przy ulicy Wiejskiej 18 w Elblągu. Czekamy tam na Was od poniedziałku do piątku w godz. 10-17.

Osoby, których interesuje oferta i wzory, zapraszamy też na naszą platformę sprzedażową: www.barwysklep.pl. Tam znajdą Państwo szerszą ofertę z możliwością zakupów "od ręki".

Na koniec życzymy wszystkim Babciom i Dziadkom jak najwięcej miłych chwil, radości i uśmiechu w gronie swoich najbliższych.

Zespół firmy Barwy

