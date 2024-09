 Sprawdź, czy ogarniasz Elbląg. Test wiedzy dla młodzieży

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w VI Wielkim Teście Wiedzy o Elblągu. W tym roku nagrodzimy aż trzy ekipy, które zdobędą najwięcej punktów. Sponsorem głównym młodzieżowego testu wiedzy jest Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.

Zbierzcie ekipę

Jesteś ze szkoły ponadpodstawowej, to zbierz trzyosobową ekipę, to klucz do sukcesu. Każdy z Was pisze test solo, ale spoko, bo punkty sumują się na koniec, więc razem macie większą szansę na wygraną! Dla trzech najlepszych drużyn mamy super nagrody, więc warto spróbować. Jedną szkołę może reprezentować tylko jedna drużyna.

Sponsorem głównym VI Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu dla młodzieży jest Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. AMiSNS prowadzi rekrutację na kierunki medyczne i społeczne, która potrwa do 30 września. Kandydaci mogą wybrać takie kierunki jak położnictwo, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo II stopnia, kierunek lekarski, a także administrację, bezpieczeństwo wewnętrzne i psychologię. To doskonała okazja, aby rozpocząć studia na nowoczesnej i prężnie rozwijającej się uczelni w roku akademickim 2024/2025

Zwycięska reprezentacja szkoły otrzyma:

nagrodę od Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - szkolenie dla 10-osobowej grupy "Pierwsi do pierwszej pomocy"

tytuł Mistrza Wiedzy o Elblągu 2024 i pamiątkową statuetkę, bo jesteście ekspertami nie noobami

smaczne vouchery NaWynos, bo macie apetyt nie tylko na wiedzę, ale i na dobrą paszę

bilet miesięczny ZKM Elbląg, bo lepiej cisnąć do szkoły miejskimi autobusami niż własnymi trampkami

karnety na lodowisko i tor łyżwiarski Kalbar od MOSiRu, to Wy zadecydujecie, kogo zostawicie na lodzie

bilety na interaktywną wystawę Elkamera w Bibliotece Elbląskiej - sami wiecie, co Was kręci w tym mieście.

Dwie kolejne drużyny otrzymają:

upominki od od Akademii Nauk Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

bilety miesięczne ZKM Elbląg

karnety na lodowisko i tor łyżwiarski Kalbar od MOSiR

bilety na interaktywną wystawę Elkamera w Bibliotece Elbląskiej

Dwa lata z rzędu młodzieżowy Test Wiedzy o Elblągu wygrywała ekipa Zespołu Szkół Mechanicznych. Kto w tym roku bawi się z nami?

Zgłoszenia do testu wysyłajcie na: wielkitest@portel.pl

Test Wiedzy o Elblągu odbędzie się 23 października o godzinie 17:00 do kina Światowid, wbijajcie i pokażcie, kto w tym mieście rządzi wiedzą!

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: prezydent Elbląga Michał Missan, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński oraz Rada Miejska w Elblągu.

Organizatorami VI Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu są: Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl oraz Centrum Spotkań Europejskich Światowid.

Regulamin VI Wielkiego Testu o Elblągu

--- autopromocja ---