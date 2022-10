"Sprzeciwiamy się podważaniu głosów w budżecie obywatelskim" (Śladem publikacji)

W ostatnim czasie pojawił się w mediach otwarty list do prezydenta Elbląga, podważający ważność głosów oddanych na Budżet Obywatelski. List został napisany przez pomysłodawczynię projektu związanego z budową boiska przy Szkole Podstawowej nr 23, który w związku z mniejszą liczbą oddanych głosów nie może być zrealizowany. Jako pomysłodawcy i autorzy projektu “Zimą łyżwy, latem rolki” sprzeciwiamy się temu, aby podważać głosy oddane na to zadanie, umniejszać jego ważności oraz kwestionować jego promocję - pisze Dorota Jaskulska z UKS Wikingowie.

Autorka listu podważa w nim zarówno ważność głosowania, jak i całą procedurę, szuka także innych nieprawidłowości, oskarżając przy tym przede wszystkim urzędników z różnych departamentów Urzędu Miejskiego o “różne machinacje”. Na tym jednak nie kończy - podkreśla szeroką akcję promocyjną wśród uczniów SP 23 i ich rodziców, jednocześnie kwestionując promocję oraz atrakcyjność zwycięskiego projektu “Zimą łyżwy, latem rolki”.

Projekt ten został przygotowany przez UKS Wikingowie we współpracy i w konsultacji z innymi klubami łyżwiarskimi. Polegać będzie na wyłożeniu tafli Lodowiska Helena przy ul. Karowej specjalną nawierzchnią syntetyczną z namalowanymi liniami i polarni do short track, hokeja, jazdy figurowej. Przyczyni się to do zwiększenia funkcjonalności i atrakcyjności pod kątem szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych. Ponadto montaż specjalnej, multisportowej, modularnej nawierzchni na płycie lodowiska, po jego rozmrożeniu, będzie dodatkowym atutem technicznym dla całego obiektu. Pozwoli to na jego większe wykorzystanie w okresie od wiosny do jesieni, w tym przez kluby, inne podmioty oraz mieszkańców Elbląga.

Jako pomysłodawcy i autorzy projektu “Zimą łyżwy, latem rolki” sprzeciwiamy się temu, aby podważać głosy oddane na to zadanie, umniejszać jego ważności oraz kwestionować jego promocję. Zrobiliśmy co w naszej mocy, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o tej inicjatywie, ponieważ jesteśmy głęboko przekonani, że jej realizacja przyniesie wiele korzyści mieszkańcom naszego miasta. W akcję zbierania podpisów zaangażowali się zarówno trenerzy, rodzice jak i sympatycy klubu. Już miesiąc przed rozpoczęciem głosowania uruchomiliśmy kampanię informacyjną w Internecie, zbieraliśmy adresy email osób zainteresowanych głosowaniem na stronie https://rolkowisko.elblag.pl celem wysłania im przypomnienia o możliwości zagłosowania - tylko w ten sposób powiadomiliśmy o głosowaniu kilkudziesięciu zainteresowanych naszym projektem mieszkańców.

W czasie głosowania stronę odwiedziło 1,3 tys użytkowników. Ze strony pobierane były także ulotki w formie PDF, które mogły być wydrukowane i umieszczane w miejscach pracy. Uruchomiliśmy także w ostatnim tygodniu głosowania, w dniach 31.08 - 05.09.2022 intensywną kampanię reklamową w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) skierowanych do osób w wieku 18-65 z terenu Elbląga. Reklama została wyświetlona 16420 unikalnym użytkownikom (31315 odsłon). Tylko w tym czasie manager reklam Facebook zarejestrował 388 kliknięć w przycisk “Zagłosuj w Budżecie Obywatelskim”.

Ale najcięższą pracę wykonali rodzice zawodników UKS Wikingowie i sympatycy naszego klubu, zbierając głosy bezpośrednio, wśród znajomych i nieznajomych, zarażając ich naszym entuzjazmem. Za każdy oddany na nasz projekt głos jesteśmy ogromnie wdzięczni. Ponadto w naszym mieście jest bardzo dużo osób trenujących łyżwiarstwo i jazdę na rolkach, a także korzystających rekreacyjnie z lodowiska. Po liczbie głosów oddanych na nasz projekt widać, że zjednoczyli oni siły i dzięki nim możliwa będzie jego realizacja, za co serdecznie dziękujemy.