List otwarty w sprawie wyników budżetu obywatelskiego

Jako wnioskodawczyni zadania ogólnomiejskiego do budżetu obywatelskiego na rok 2023 w sprawie budowy boiska przy szkole podstawowej nr 23 w Elblągu proszę o przeprowadzenie wewnętrznej kontroli prawidłowości podczas głosowania, ponieważ są podejrzenia, że wyniki podane do publicznej wiadomości nie są wiarygodne. O wynikach kontroli proszę poinformować media – pisze w liście otwartym do prezydenta Elbląga Teresa Nowak.

Ponadto proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania, które dotyczą wyłącznie zadania „budowy boiska przy SP 23” oraz zwycięskiego zadania „Zimą łyżwy, latem rolki”.

1. Urząd opublikował cząstkowe wyniki głosowań w dniu 29.08.2022 r. Proszę podać dane liczbowe z następnych dni do końca głosowania. Ile kart papierowych zostało wyjętych ze skrzynki z każdego dnia osobno, czy był prowadzony rejestr tych kart i w czyjej obecności. Proszę o podanie, ile dziennie tych kart było wprowadzonych do systemu, ile takich kart zostało odrzuconych i co się z nimi dzieje. Proszę podać również dokładny powód odrzucenia tych kart z podziałem oczywiście na te 2 zadania i na każdy dzień osobno i sprawdzenie prawidłowości weryfikacji w formie zestawienia porównawczego, jak również proszę o podanie dokładnej daty wprowadzenia ostatniej karty papierowej do systemu. Dodatkowo proszę o odrębne zestawienie kart w wersji papierowej głosujących osób niepełnoletnich, przyjętych i odrzuconych z podziałem na te 2 zadania i podanie przyczyny odrzucenia.

2. Z Departamentu Spraw Obywatelskich proszę o podanie zestawienia ilości wpływających głosów internetowych, osobno w formie papierowej do weryfikacji, jak również to, jaka ilość została zweryfikowana pozytywnie, jaka negatywnie - oczywiście z podziałem na każdy dzień osobno od dnia 29.08.2022 r. . Proszę również o podanie dokładnych przyczyn odrzucenia głosów, oczywiście dotyczy to tych 2 zadań. Proszę również o podanie dokładnej daty ostatniej weryfikacji głosującego /wydruk komputerowy/. Dodatkowo również proszę o odrębne zestawienie głosów oddanych przez niepełnoletnich, ile zostało zaakceptowanych a ile nie z takim samym podziałem i podanie przyczyny odrzucenia.

3. Z Departamentu Innowacji i Informatyki proszę o podanie w formie zestawienia, jaka ilość głosów została przypisana w systemie na każdy dzień osobno od dnia 29.08.2022 r. z podziałem na te 2 zadania, jak również daty wpłynięcia ostatniego zweryfikowanego głosu i ostatecznego zamknięcia systemu /wydruk komputerowy/. Proszę również o dokładne sprawdzenie, czy od ww. daty zaistniała sytuacja, że z jednego ID komputera oddano kilkanaście głosów w krótkim czasie, ponieważ zachodzi podejrzenie właśnie takiego głosowania, co rodzi podejrzenie nieprawidłowości.

Podważam całą procedurę głosowania, ponieważ z uzyskanych informacji wynika, że nie jest ona szczelna i zależy od interpretacji danej osoby, czy głos jest ważny czy nie. Przykład: gdy wpisane nazwisko nie zostało naniesione we właściwej rubryce, lub wpisana data urodzenia została również naniesiona w odwrotnej kolejności.

Skoro pracownicy Departamentu Spraw Obywatelskich nie są w stanie stwierdzić, czy dana osoba faktycznie zamieszkuje w Elblągu i to zatwierdza nie mając takiej pewności, to dlaczego odrzuca się kartę w formie papierowej gdy są ww. wcześniej nieprawidłowości? Wystarczy trochę dobrej woli, skoro wszystkie dane się potwierdzają. Jaką mamy pewność, że głosują wszyscy mieszkańcy Elbląga, a nie z całej Polski czy zagranicy, gdy budżet obywatelski ich nie dotyczy, bo zamieszkują poza miastem.

Poza tym nie została podana publicznie informacja, że w przypadku złych wpisów czy pomyłek głos będzie nieważny. Nie ma żadnego regulaminu, system został stworzony przez pracowników Urzędu co rodzi też podejrzenie, że mogą wystąpić „różne machinacje”. Nie został też podany skład osobowy do przeprowadzenia głosowania.

Zadziwiający jest fakt, że według stanu na dzień 29.08.2022 r. łącznie oddano 1.890 głosów a na dzień 5.09.2022 r. było ich 4.554, różnica to 2.664 głosy oddane w ostatnim tygodniu, przy czym na zadanie „zimą łyżwy, latem rolki” oddano 1.051 głosów, a na budowę boiska 765 głosów.

Przy czym w ostatnim tygodniu głosowały dzieci z SP nr 23 i ich rodzice po zakrojonej akcji, natomiast nic nie było słychać, by wnioskodawca zachęcał do głosowania na zadanie „zimą łyżwy, latem rolki”. Ciekawe również, że na pozostałe zadania oddano średnio tylko 94 głosy. Nasuwa się zatem wątpliwość co do rzetelności podanych wyników.

Dlatego uważam, że należy dokładnie się przyjrzeć procedurom i wyeliminować wszystkie błędy, przeprowadzić ponownie przeliczenie głosów. W ostateczności należałoby anulować całe głosowanie.