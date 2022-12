Stanowisko inicjatorów wobec doniesienia do prokuratury (Śladem publikacji)

- Zdumiewa przerażenie ze strony prezydenta Witolda Wróblewskiego, że zwykli mieszkańcy Elbląga mogą znaleźć klucz do złotej klatki i powiedzieć - panie i panowie dziękujemy - stąd nerwowe i chaotyczne próby włożenia za wszelką cenę kija w szprychy. Nieustanne próby dezawuowania starą sprawdzoną metodą - wrzućmy trochę błoto do wentylatora, to na pewno kogoś ochlapiemy – pisze Stefan Rembelski, odnosząc się do artykułu „Sprawa referendum. Prezydent powiadomił prokuraturę”.

Sprzymierzone siły obrony ratusza od prawa do lewa działają i aby wyglądało poważnie i urzędniczo, podpierają się artykułami i paragrafami. Ten rzekomo prawniczy język przypomina pocztę pantoflową cytuję: "mogą okazać się niezgodne" - mogą czy są ? "może być" - czy jest? "mają otrzymać rzekomo " - czy otrzymują?. To język, nic nie ujmując, przekupek z rynku. Otrzymałem dwa pisma od Komisarza i w żadnym z nich nie ma formułowania "że takie ogłoszenie powinno zostać wycofane". Dysponuję oryginałami dokumentów, a nie sadzę, aby Komisarz wysłał inne dokumenty do prezydenta.

Pana uprawnieniem jest ustalanie diet za członkostwo w komisjach i nikt tego nie kwestionuje. Proszę powiedzieć, czym zatem będzie się pan kierował? Tym, że chcą mnie odwołać, to zapłacę im po 10 zł, czy ustawą Kodeks Pracy? Otóż informuje pana, że od nowego roku minimalna płaca godzinowa brutto będzie wynosiła 20,60 zł, niezależnie od rodzaju umowy. Komisje obwodowe w przypadku referendum łącznie z liczeniem głosów i sporządzeniem protokołu pracują 18 godzin lub dłużej. Zatem 18 razy 20,60 zł daje kwotę 478,80 złotych. A skoro pan jest tak przywiązany do litery prawa, to tak zwanych diet śmieciowych pan nie zaproponuje - prawda? Pozostałych plotek pana prezydenta pozwolę sobie nie komentować.

Pan mecenas widać młody człowiek, ale zarzuty wyjęte żywcem PRL-u. Można też domniemywać, że kto posiada w domu cukier, może z niego wyprodukować bimber, a kto posiada tasak, to może kogoś okaleczyć lub - nie daj Boże - kogoś zabić może i to też może wypełniać znamiona tego czynu. Dęta sprawa, trochę więcej powagi - falandyzacja prawa to czas zaprzeszły.

Szanowni Panowie z konferencji prasowej: wytrzymajcie jeszcze kilka tygodni. Idą święta, więcej radości i optymizmu, trzymajcie poziom. W przyszłym tygodniu uruchomione zostaną nowe strumienie zbierania podpisów i co wtedy zrobicie? Wszystkich zgłosicie do prokuratury? Czy tym, co się podpiszą, wyłączycie lampy oświetleniowe wieczorem? Szklanka zimnej wody. Pozdrawiam wszystkich zdenerwowanych.

Stefan Rembelski, pełnomocnik grupy inicjatorów ds. organizacji referendum