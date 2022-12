Sprawa referendum. Prezydent powiadomił prokuraturę

Witold Wróblewski, prezydent Elbląga, skierował do prokuratury wniosek o możliwości popełnienia przestępstwa przez pełnomocnika grupy referendalnej. Chodzi o ogłoszenia, które Stefan Rembelski opublikował w lokalnych mediach.

W lokalnych mediach, m.in. na portElu, pojawiły się płatne ogłoszenia, opublikowane przez Stefana Rembelskiego, pełnomocnika grupy inicjatywnej ds. organizacji referendum w sprawie odwołania władz miasta. Zachęca do zgłaszania się do pracy w komisjach referendalnych, informując że „za posiedzenie w komisji płatność wynosi 350 zł”.

- Wystąpiłem w sprawie takiego ogłoszenia do komisarza wyborczego (18 listopada – przyp. red.). Sędzia komisarz odpisał, że takie praktyki nie są uprawnione i może to być źle zinterpretowane przez mieszkańców, wprowadzać w błąd i że może to być działanie w sposób nieuczciwy. Pan Rembelski otrzymał od komisarza pismo, że takie ogłoszenie powinno jak najszybciej zostać wycofane. Z tego, co wiem, do dzisiaj to ogłoszenie caly czas jest aktualne – mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga na zwołanej w tej sprawie w piątek konferencji prasowej. - Do mnie również dochodzą informacje, że za dostarczenie 40 podpisów pan pełnomocnik wpisuje taką osobę na listę tych, którzy rzekomo mają otrzymać 350 zł za pracę w komisji referendalnej w czasie ewentualnego referendum. Dla mnie jest to podejrzenie, że sugeruje się jakieś korzyści finansowe za zebranie konkretnych ilości podpisów i dlatego też po potwierdzeniu wcześniejszym i piśmie od komisarza, że takie ogłoszenia to nieuprawnione działanie pełnomocnika zdecydowałem o wystąpieniu do prokuratury z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa, żeby prokuratura swoim postępowaniem tę całą procedurę sprawdziła – powiedział Witold Wróblewski.

Zawiadomienie zostało złożone 1 grudnia do Prokuratury Rejonowej w Elblągu, a o jego podstawach prawnych mówił na konferencji Radosław Okuszko, adwokat z Olsztyna, który zajmuje się tą sprawą.

- Zawiadomienie zostało złożone w kierunku popełnienia przestępstw z art 68 ust. 1 z ustawy o referendum lokalnym, który mówi o tym, że kto zbiera podpisy od osób popierających zgłoszenie wniosku w sprawie przeprowadzenia referendum z naruszeniem art. 14 ustęp 3, podlega grzywnie. Natomiast z art. 14 ustęp 3 ustaw o referendum lokalnym wynika, że podpisy popierające wniosek w sprawie przeprowadzenia referendum, inicjatywy mieszkańców można zbierać w miejscu, czasie i sposób, wykluczający stosowanie jakichkolwiek nacisków, zmierzających do wymuszenia podpisów i tak opisane zachowanie może wypełniać znamiona tego czynu. Jest to w naszej ocenie jakaś forma nacisku. To, czy tak jest, czy tak nie jest, będzie podlegało ocenie na tym etapie prokuratury – wyjaśniał Radosław Okuszko. Powołał się także na artykuł kodeksu karnego, który mówi o tym, że kto w związku z wyborami powszechnymi lub referendum dopuszcza się nadużycia przy sporządzaniu list z podpisami obywateli podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

- Nie wiem, skąd w ogłoszeniu kwota 350 zł. Zgodnie z przepisami, kwotę diety za uczestniczenie w komisji obwodowej w przypadku referendum określa w zarządzeniu prezydent. Nie słyszałem, żeby do tej pory jakąkolwiek kwotę określił. To jest sugestia nie wiem skąd i na jakiej podstawie – dodał prezydent Elbląga.

Zapytaliśmy prezydenta Elbląga, czy nie obawia się, że jego wniosek do prokuratury będzie miał odwrotny skutek, to znaczy doprowadzi do tego, że podpisów za referendum jeszcze przybędzie?

- Nie powiem o skutkach. Jeśli dostaję pismo od sędziego komisarza w odpowiedzi na nasze pismo, że działanie pana pełnomocnika jest nieuprawnione, może wprowadzać w błąd i jest niezgodne z prawem, to muszę to zgłosić do prokuratury. Powziąłem wiadomość, że jest możliwość popełnienia przestępstwa. Dlatego jest wniosek do prokuratury, który jest organem uprawnionym do tego, by takie postępowanie przeprowadzić – odpowiedział Witold Wróblewski.