Strajk rolników w Elblągu. Tak go relacjonowaliśmy

Rolnicy zgodnie z zapowiedziami ruszyli dziś (9 lutego) na ulice Elbląga. Protest zaczął się z niemal 50-minutowym opóźnieniem. Ten tekst będzie aktualizowany. Zdjęcia.

11:18

Strajkujący wyruszyli dziś z ulicy Żuławskiej. Po przemówieniach na rozpoczęcie, podczas którego zapewniali m. in. o apolityczności wydarzenia, ruszyli w drogę. Przejechali już przez mostu kard. Wyszyńskiego i przejeżdżają ul. Rycerską, zbliżając się do ronda Zamechu. O powodach protestu pisaliśmy tutaj. Na naszym profilu na Facebooku można obejrzeć relację z rozpoczęcia protestu.

Początek protestu rolników, fot. Mikołaj Sobczak

11:22

Jak podkreśla nadkom. Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, na ten moment protest odbywa się spokojnie. Policja zachęca do śledzenia komunikatów i unikania korzystania z ulic, które stanowią trasę protestu. Można ją sprawdzić tutaj.

11:28

Przypomnijmy. Protestujący rolnicy domagają się m.in. wstrzymania nielegalnego ich zdaniem importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy i państw spoza Unii Europejskiej, natychmiastowych inwestycji w infrastrukturę portów morskich, powstrzymania biurokracji, tzw. Zielonego Ładu i programu klimatycznego „Fit for 55”, uruchomienia pomocy suszowej dla gospodarstw rolnych za lata 2022-23 i pilnego podjęcia prac nad uruchomieniem tzw. pomocy wojennej, czyli „wsparcia dla rolników zagrożonych utratą płynności finansowej w związku z wojną na Ukrainie”. Hasło protestu to "#Europa = #Rolnik #Ziemia # Żywność". Na maszynach rolniczych jadą z hasłami "Jestem rolnikiem, nie UE niewolnikiem", "Zatrzymać import z Ukrainy"" itp.

11:30

Protest zbliża się do ronda NSZZ "Solidarność".

11:33

- Jestem tutaj, żeby protestować przeciwko niekontrolowanemu napływowi zbóż z Ukrainy i innych krajów, jesteśmy również przeciwko "zielonemu ładowi" i serwowanym nam przepisom. Nasze produkty, nasze towary, zalegają w magazynach, nie możemy ich sprzedać, jeżeli je sprzedajemy to za bardzo niskie ceny - mówi Urszula Suchocka, rolnik z Gminy Morąg, zaangażowana w organizację protestu. Strajkujący poruszają się już ul. Brzeską, nie będzie zaplanowanego postoju przy rondzie Solidarności.

11:45

Chociaż maszyny rolnicze są już na Brzeskiej, protest jest na tyle długi, że ciągle jadą też Rycerską. Strajkującym przyglądają się mieszkańcy miasta.

- Wspieram rolników, bo walczą nie tylko o swoje, ale o nasze, żebyśmy mieli zdrową żywność, nasze rolnictwo, a nie narzucane przez Ukrainę i inne kraje. Jestem też wściekła na wszystkie rządy, które podpisały klimatyczne zobowiązania. Europą jest kroplą w stosunku do świata i te wszystkie wprowadzone zasady w Europie niewiele dadzą, tylko zniszczą gospodarkę wszystkich krajów wspólnych Unii. Nie zgadzam się z tym, popieram rolników - mówi Barbara Jurkowska. Przyglądająca się razem z nią protestowi koleżanka stwierdza, że ogląda to, co się dzieje, ze wzruszeniem.

12:00

Strajk zatrzymał się na ul. Brzeskiej, żeby się zgrupować. Po przejechaniu przez Dąbka i 12 Lutego protestujący planują blokować skrzyżowanie przy dawnym Feniksie na al. Armii Krajowej.

12:07

Zaglądamy na postój taksówek. Pytamy jednego z kierowców, czy przeszkadza mu forma protestu, która przecież utrudnia jego pracę jako kierowcy. Mężczyzna cierpliwie czeka na włączenie się do ruchu.

- A jak ci rolnicy mają zaprotestować? - odpowiada Jan Gesek. - Popieram ich protest, chociaż to jest może trudne i męczące dla mieszkańców, ale w jaki sposób ci w rządzie czy w Brukseli usłyszą o ich problemach? To do nich nie dociera, w związku z tym konieczność ludzi zmusza, żeby wyjść na drogę. Przecież oni z tego żyją, muszą to jakoś zakomunikować - stwierdza. Elblążanin jest dość zorientowany jeśli chodzi o rolnicze postulaty. Wymienia, że chodzi m. in. o spadek cen polskich produktów w związku z napływem produktów z Ukrainy. - Podobno tam bazują jeszcze na niższych, starych środkach, opryskach, a naszym narzuca się te nowe, unijne, nowoczesne. A ceny paliw? A maszyny tych rolników też kosztują - zaznacza. - Rząd niech się weźmie do roboty, Kołodziejczak krzyczał tyle czasu, gdzie on teraz jest? - pyta kierowca.

12:12

Protestujący ruszyli w dalszą trasę z ul. Brzeskiej.

12:37

Otrzymaliśmy informację, że niedawno doszło do dwóch kolizji na ul. Dąbka, jednej na Browarnej. - Żadna z nich nie miała jednak związku z protestem rolników - podkreśla nadkom. Nowacki z KMP w Elblągu.

12:40

Strajk dotarł na wysokość Centrum Spotkań Europejskich "Światowid".

12:44

Rolnicy, z którymi dziś rozmawialiśmy, podkreślają apolityczny charakter protestu. Na początku wydarzenia doszło do spięcia między protestującymi a osobami związanymi ze środowiskiem Gazety Polskiej skandującymi hasło "ruda wrona orła nie pokona", wymierzonym w Donalda Tuska. Zostali poproszeni o zaprzestanie takiej formy uczestnictwa. Jednocześnie wśród rolników pojawiają się głosy, że Tuskowi, Kołodziejczakowi, PO i PSL-owi "wieś zapamięta" ich działania, a także będzie pamiętała o zgodzie polityków działających na forum UE na wprowadzanie niekorzystnych dla polskich rolników rozwiązań. Rolnicy często podkreślają też, że trudności, z którymi się mierzą, rozpoczęły się po agresji Rosji na Ukrainę, a więc za poprzednich rządów.

13:05

Zaczęła się blokada skrzyżowania przy Feniksie. Służby kierują ruchem pojazdów dojeżdżających z Armii Krajowej i zjeżdżających w w kierunku Hetmańskiej. - Mnie ta sprawa nie interesuje, nie dotyczy, ja i tak idę pieszo, jak chcą to niech sobie protestują - mówi pan Tadeusz mijający blokadę skrzyżowania. Pan Tadeusz stanowi na ten moment swego rodzaju wyjątek wśród naszych rozmówców, jeśli chodzi o podejście do strajku. Na trasie protestu zadajemy pytania nie uczestnikom, a przechodniom, co sądzą o proteście i o jego formie. Spotkane przez nas osoby popierają działania rolników.

13.37

Trwa blokada skrzyżowania przy dawnym Feniksie. Samochody dojeżdżające z Armii Krajowej są zawracane przez służby przy wykorzystaniu infrastruktury przejścia dla pieszych. Organizatorzy mówią, że nie licząc ciężarówek i samochodów osobowych jest 450 maszyn rolniczych na trasie protestu.

13.43

Damian Murawiec, organizator: "Chcieliśmy podzielić się tym, jaka dramatyczna jest sytuacja w rolnictwie już od wielu lat". Przekonuje, że to problemy nie tylko rolników, ale wszystkich konsumentów. Mówi o napływie i jakości towarów z Ukrainy.

13.47

Rolnicy czytają postulaty, domagają się m.in. inwestycji w infrastrukturę portów morskich i regulacji związanych z napływem produktów zza wschodniej granicy. Podkreślają, że do strajku dołączyli też przewoźnicy.

14.06

Kolejni mówcy podkreślają m. In. że nie są przeciwni Ukrainie, a obecna sytuacja nie wspiera rolników ukraińskich, ale tamtejsze agroholdingi. Postulują też odciążenie ich z rosnącej biurokracji. Krytykują też zasady związane z zielonym ładem. - Nie mają pojęcia o rolnictwie, a narzucają prawa i wymogi" - mówi Mariusz Abramowski, rolnik z Markus.

14.16

Ze względu na skalę protestu już przy dawnym Feniksie zakończy się zgromadzenie, nie będzie realizowana do końca planowana trasa. Organizatorzy i tak przewidują, że wyjazd zajmie im ok. 2-3 godzin. Rolnicy rozchodzą się do swoich maszyn. Protestujący powoli ruszają w drogę powrotną, jadą ul. Hetmańską.

14:29

Na tym kończymy naszą relację na żywo z dzisiejszego protestu. Wrócimy do niego dziś w osobnym materiale z galerią zdjęć z trasy strajku.

15.13 - Utrudnienia w ruchu mogą występować na al. Grunwaldzkiej oraz wyjazdach z Elbląga w kierunkach na Malbork oraz Pasłęk i Braniewo. Policjanci wydziału ruchu drogowego w wielu miejscach kierują ruchem. Przypominamy o stosowaniu się do poleceń - informuje KMP w Elblągu.