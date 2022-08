Strajk w WORD, egzaminy wstrzymane

fot. Michał Skroboszewski (arch. portEl.pl)

Egzaminatorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w całej Polsce wznawiają protest, co oznacza, że egzaminy na prawo jazdy nie będą się odbywały. Dotyczy to również WORD w Elblągu. Główne postulaty egzaminatorów to podwyżki i zmiany systemu egzaminowania.

- Ze względu na ogólnopolski protest egzaminatorów wszystkie egzaminy praktyczne i teoretyczne planowane na 11-12 sierpnia (czwartek, piątek) zostają odwołane. Za zaistniałą sytuację przepraszam - czytamy w komunikacie zamieszczonym przez dyrektora WORD w Elblągu Zygmunta Kiersza na stronie internetowej tej instytucji. To kolejna akcja protestacyjna egzaminatorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Pierwsza odbyła się w dniach 4-8 lipca i objęła 27 ośrodków egzaminacyjnych. Egzaminatorzy, zamiast stawić się do pracy, brali urlopy na żądanie lub korzystali ze zwolnień lekarskich. Część ośrodków zmuszona była odwołać wszystkie egzaminy, a część, ograniczyć ich liczbę, w tym również WORD w Elblągu. Protestujący egzaminatorzy domagają się od Ministerstwa Infrastruktury szeregu zmian dotyczących swojej pracy i zasad przeprowadzania egzaminów. Chcą mieć większą autonomię w ocenie kandydatów, bo ich zdaniem obowiązujące przepisy wymuszają automatyzm w ocenie kandydata oraz postulują reformę systemu w taki sposób, aby podniósł się poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jakie postulaty mają egzaminatorzy? Jak czytamy w komunikacie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego jest to m. in.: pełna niezależność i obiektywność decyzji egzaminatora dotycząca wyniku egzaminu, zmiana systemu egzaminowania w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zmiana systemu wynagradzania osób realizujących zadania w zakresie zawodu egzaminatora (poziom wynagrodzenia jest regulowany tabelą niezmienianą od 14 lat). - Ludzie wykonujący ten zawód, ci bardziej świadomi i odważni, nie mogą już znieść obecnej sytuacji związanej z nierównym traktowaniem i szykanowaniem w miejscu pracy i poza nim, braku ochrony prawnej, czy też zarobków niewspółmiernych do ponoszonego ryzyka i atmosfery w pracy już odeszli ze swoich zawodów. Wbrew powszechnym mniemaniom poziom wynagrodzenia egzaminatora nie zmienia się od czasu osiągnięcia określonej ilości uprawnień. Różnią się one poziomem stażowego, czy niezbyt częstymi, symbolicznymi podwyżkami w zakresie widełek jakie są dozwolone aktem prawnym. Obecne stawki są niewspółmierne do statusu ekonomicznego kraju i sytuacji w innych branżach - czytamy na stronie OZZP Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.

daw