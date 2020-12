Strażacki Mikołaj spełnia marzenia

fot.Michał Skroboszewski

W niedzielę (20.12) elbląscy strażacy wraz ze św. Mikołajem i z workami prezentów odwiedzili Andżelikę i Patrycję z Elbląga. - Pomagamy na ile możemy, jest to część naszej pracy i robimy to z przyjemnością. To również nam sprawia wiele radości - mówi st.kpt. Piotr Woliński, jeden ze strażaków biorących udział w mikołajkowej akcji. Zobacz zdjęcia.

Strażacki Mikołaj po raz pierwszy odwiedził Angelikę, gdy miała sześć lat, dzisiaj dziewczynka ma 14. Strażacy poznali ją w 2012 roku, podczas usuwania gniazda os w elbląskim hospicjum. Przybywała tam po ciężkim wypadku, do dziś porusza się na wózku. - W organizację tej akcji włącza się cała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu. Pomaga nam też właścicielka sklepu Szpileczka z Elbląga, która użycza św. Mikołajowi (jest nim asp. Wiesław Matusak) strój, przekazała też prezenty. Pomagamy na ile możemy, jest to część naszej pracy i robimy to z przyjemnością. To również nam sprawia wiele radości - mówi st. kpt. Piotr Woliński, jeden ze strażaków biorących udział w mikołajkowej akcji. Strażacki Mikołaj odwiedził w niedzielę również Patrycję. - Strażacy poznali ją na festynie i od tamtej pory pomagają także jej. W worku św. Mikołaja czeka na dziewczynkę wiele niespodzianek i oczywiście spełnione marzenia z listów, które napisała do niego. W tym roku ze względu na sytuację związaną z epidemią akcję było trudniej zorganizować. Tym bardziej dziękujemy Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, Łukaszowi Kochanowi, który się w nią włączył i pozwolił strażakom, oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego na jej organizację - mówi st.kpt. Piotr Woliński. O czym tym razem marzyła Angelika? - O modnej kurtce i głośniku do karaoke, no i są. Bardzo się cieszę z tych prezentów i oczywiście z wizyty Mikołaja - mówi dziewczynka.

daw