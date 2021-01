Strażacy ochotnicy żegnają swoją koleżankę

- Z wielkim bólem i żalem w sercu informujemy o śmierci naszej druhny Marty Gereluk. Nikt nie opisze słów oraz emocji, jakie odczuwa teraz najbliższa rodzina, znajomi oraz my... W głębi serca wciąż wierzymy, że jest to tylko zły sen... - napisali na swoim profilu strażacy z OSP Markusy. 22-latka zmarła w piątek (15.01) wieczorem w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku samochodowym między Tropami Elbląskimi a Żurawcem.

- Marta pozostanie nam w pamięci jako uśmiechnięta dziewczyna, która od momentu dołączenia do jednostki dawała z siebie wszystko. Uczestniczyła w wielu akcjach ratowniczych, ratowała mienie i życie ludzkie. Nie byłoby sytuacji, w której powiedziałaby sobie, że nie da rady. Gdy tylko ktoś wpadał na pomysł jakiegokolwiek przedsięwzięcia, z uśmiechem na twarzy przystępowała do działania. Marta, dziękujemy za to, że zawsze mogliśmy na Ciebie liczyć. Dziękujemy Ci za ten radosny uśmiech, pomoc oraz włożone serce w życie naszej jednostki. Rodzinie składamy najszczersze kondolencje - napisali strażacy z OSP Markusy.

Żegnają ją również strażacy z OSP Krzewsk.

- Mieliśmy ten zaszczyt, że pierwsze pożarnicze kroki stawiała w naszej jednostce, reprezentowała nas w zawodach sportowo-pożarniczych i była po prostu dobrą koleżanką. Jej bliskim składamy szczere wyrazy współczucia i łączymy się z nimi w bólu - napisali ochotnicy z Krzewska na swoim profilu społecznościowym na Facebooku.