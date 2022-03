Strażnica na ostatniej prostej

- Planujemy pełne uruchomienie strażnicy przy ul. Łęczyckiej do końca roku – mówi mł. bryg. Łukasz Kochan, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu. Strażacy ogłosili właśnie ostatni z przetargów m.in. na wyposażenie jednostki w urządzenia teletechniczne.

Strażnica przy ul. Łęczyckiej ma już pozwolenie na użytkowanie wydane przez nadzór budowlany. - Obecnie meblujemy jednostkę. Meble zasponsorował jeden z elbląskic przedsiębiorców, co niezmiernie nas cieszy. Ogrom kartonów, mnóstwo skręcania, kompletowania, układania w poszczególnych pomieszczeniach – to już robimy sami – mówi mł. Bryg. Łukasz Kochan. komendant Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu. - Ogłosiliśmy już też ostatnie postępowanie przetargowe na dostawę i montaż urządzeń teletechnicznych, które pozwoli nam na uruchomienie obiektu w pełni. Mam nadzieję, że dużą część administracji będziemy mogli przenieść na Łęczycką w wakacje, a strażacy rozpoczną tam służbę do końca roku.

Strażacy szukają firmy, która dostarczy i zamontuje system urządzeń teletechnicznych, wykona m.in. instalację sprężonego powietrza i system odsysania spalin, a także zbuduje nowe ogrodzenie wokół strażnicy. Te wszystkie prace mają kosztować ok. 1,5 mln złotych netto. Otwarcie oferty ma nastąpić 15 kwietnia. Zwycięzca przetargu będzie miał pół roku na wykonanie prac od daty podpisania umowy.