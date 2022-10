Strzelali, a potem przysięgali

Służący w Braniewie żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej składali uroczystą przysięgę. Była to 64-osobowa grupa elewów przechodzących przeszkolenie wstępne w 9 Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej. Uroczystość odbyła się w sobotę, 29 października na placu apelowym 9 brygady. Wcześniej jednak żołnierze mieli wiele zajęć praktycznych. Kończyły się w przeddzień przysięgi egzaminem strzeleckim, który wszyscy zdali.

Szkolenie podstawowe ochotników dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej trwało 28 dni. Po przysiędze 27 elewów chce nadal służyć w Braniewie. Pozostali rozjadą się po kraju, do innych garnizonów, gdzie czeka ich 11–miesięczna służba kontraktowa. Tylko trójka ze szkolących się chce zakończyć swoją wojskową karierę na tym 28-dniowym szkoleniu podstawowym.

Żołnierze składali przysięgę wojskową w obecności swoich rodzin i zaproszonych gości. Jednym z nich, prócz lokalnych władz samorządowych, był prezes Polskiego Związku Badmintona, Marek Krajewski, którego syn również był jednym z przysięgających żołnierzy. Szczególnie wyróżnieni za wyniki szkolenia żołnierze składali przysięgę na sztandar Brygady. Dowódcą uroczystości był ppłk Mariusz Gawryś. Dowódca braniewskiej jednostki płk Sławomir Lidwa mówił m.in.:

- Od tej chwili niech każdy z was zapisuje jak najpiękniej kartę swojej dalszej służby, pełnijcie ją godnie i nie żałując wysiłku. Chrońcie godność munduru żołnierza polskiego i bądźcie niezłomnie wierni złożonej przysiędze.

Szczególnym momentem przysięgi było odczytanie przez oficera do spraw wychowawczych, majora Piotra Kowalika, treści roty przysięgi żołnierzy Armii Krajowej z roku 1942. Uroczystość zakończyła defilada. Muzyczną oprawę zapewniała orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Wcześniej żołnierze mieli wyczerpujące szkolenie. O egzaminie strzeleckim powiedzieliśmy już wcześniej, elewi szkolili się też w pokonywaniu terenu skażonego, zapoznali się także ze sprzętem. W braniewskiej brygadzie to przede wszystkim czołgi PT 90 Twardy oraz bojowe wozy piechoty.

O tym, że ta forma służby wojskowej zdaje egzamin, świadczy fakt, iż we wtorek, 25 października, kolejni chętni stawili się na kwalifikacje do służby w 9BBKPanc. Następna kwalifikacja odbędzie we wtorek, 8 listopada.

O powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej może ubiegać się ochotnik minimum 18-letni, który posiada polskie obywatelstwo, zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej, nieposzlakowaną opinię i nie był karany za przestępstwo umyślne. Osoba zainteresowana szkoleniem musi w pierwszej kolejności złożyć wniosek o powołanie do dowolnie wybranego wojskowego centrum rekrutacji.