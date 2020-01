Strzeżonego święty Florian strzeże

W Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewsku pojawi się kapliczka z wizerunkiem św. Floriana. Efekt zdecydowanie przeszedł oczekiwania samych strażaków.

- I my także pragnęliśmy, by nasz patron znalazł godne miejsce w naszej remizie. Długo zastanawialiśmy się jak to zrobić — aby kolejne pokolenia strażaków mogły go podziwiać z dumą - czytamy na stronie strażaków na Facebooku. - Po zakończeniu ubiegłorocznego walnego zebrania sprawozdawczego druh Marek Alzuszczak podjął się sfinansowania figurki Świętego – i niewiele później od słów przystąpił do czynów. Następnym wyzwaniem była budowa samej kapliczki – a trzeba powiedzieć, że ich budowa pochłania dużo czasu i nakładów finansowych... Także w tym wypadku liczyć na przyjaciela naszej straży Piotra Gurzyńskiego, który zaoferował, że wykona dla nas kapliczkę w swojej kuźni – po wielu dniach intensywnej pracy wyszło prawdziwe dzieło sztuki... Efekt zdecydowanie przebił nasze oczekiwania – kiedy obejrzeliśmy fotki dosłownie odjęło nam mowę. Już niebawem Święty Florian wraz z kapliczką na stałe pojawią się na terenie naszej remizy i – mamy taką nadzieję – stanie się istotnym elementem życia sakralnego naszej społeczności. Całe przedsięwzięcie udało się przeprowadzić dzięki determinacji naszego druha Zbyszka Rutkowskiego, któremu dziękujemy za kawał dobrej roboty.