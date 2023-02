W sobotę (11 lutego) na studniówce bawili się przyszli maturzyści I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu. - To jedyny taki bal, wyjątkowy, niepowtarzalny, ponieważ każdy ma swoją studniówkę tylko raz w życiu. Mam nadzieję, że będziecie wracać do niej pamięcią z ogromnym sentymentem - mówiła Marzena Bielecka, dyrektor I LO w Elblągu. Zobacz zdjęcia.

- To wy dzisiaj jesteście bohaterami tego balu. Ten wieczór jest szczególny i zapewne przejdzie do historii waszego życia. To jedyny taki bal, wyjątkowy, niepowtarzalny, ponieważ każdy ma swoją studniówkę tylko raz w życiu. Mam nadzieję, że będziecie wracać do niej pamięcią z ogromnym sentymentem - mówiła Marzena Bielecka, dyrektor I LO w Elblągu.

Dyrektor podkreśliła, że studniówka to pierwszy krok w dorosłe życie. - To bal szkolny, który przypomina, że zostało wam symboliczne 100 dni do majowych egzaminów maturalnych. Od jutra kończy się okres beztroski i zaczyna intensywna powtórka do matury, a wiem, że jesteście do niej doskonale przygotowani. Cztery lata spędziliście w I LO i przez te cztery lata, które tak szybko minęły, zdobywaliście wiedzę, ciężko pracowaliście, aby teraz osiągnąć sukces. Nie zawsze było łatwo, chociażby nauka zdalna w trudnych czasach pandemii, ale daliście radę. Jesteśmy z was dumni. Wszystkim wam życzę, abyście odnaleźli swoją drogę, swoje miejsce na świecie i przede wszystkim byli szczęśliwi. Wierzę, że dokonacie samych mądrych wyborów - mówiła dyrektor I LO.

W imieniu rodziców przyszłych maturzystów głos zabrali Wioleta Baranowska oraz Joanna Borowska. - Mijają cztery szkolne lata od momentu, gdy większość z tych młodych ludzi przekroczyła progi I LO. Cztery długie, a zarazem krótkie lata. Ten czas to okres wytężonej pracy nauczycieli, czas wzlotów i upadków naszych dzieci, szczęścia i radości, czasem smutku i żalu. Dyrekcjo i nauczyciele, powierzając na te parę lat nasze dzieci państwa opiece niewątpliwie większość z nas rodziców robiła to z dużą niepewnością i obawą, czy dokonuje dobrego wyboru. Czy poradzą sobie państwo z dziećmi z niesfornymi chrakterami, buntowniczą naturą? Dzisiaj wiemy, że te obawy okazały się niepotrzebne. Pragniemy serdecznie podziękować dyrekcji i nauczycielom szkoły za te lata trudu, które upłynęły nad kształtowaniem tych młodych ludzi, za poświęcony im czas i wysiłek – mówili rodzice.

Oczywiście podczas studniówki nie zabrakło tradycyjnego poloneza, a potem była już tylko zabawa do białego rana. Studniówka I LO odbyła się w kompleksie gastronomiczno-rekreacyjnym Nowa Holandia.