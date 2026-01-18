W sobotę (17 stycznia) na studniówce bawili się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu. - Dzisiejszy wieczór jest dla nas naprawdę wyjątkowy. To moment, w którym na chwilę zatrzymujemy się w biegu i spoglądamy wstecz na cztery lata, które minęły zdecydowanie szybciej, niż ktokolwiek z nas mógł się spodziewać – mówiła w imieniu maturzystów tuż przed rozpoczęciem studniówki Jagoda Jaskulska, uczennica I LO. Zobacz zdjęcia.

Studniówkowy bal rozpoczął się o godz. 19 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu. Uroczyście otworzyła go dyrektor szkoły Marzena Bielecka.

- Dzisiejszy wieczór jest szczególny i zapewne przejdzie do historii waszego życia. To jedyny w swoim rodzaju taki bal, wyjątkowy i niepowtarzalny, ponieważ każdy ma swoją studniówkę tylko raz w życiu. Mam nadzieję, że będziecie wracać do niej pamięcią z ogromnym sentymentem. Studniówka to także pierwszy krok w dorosłe życie. To bal szkolny, który przypomina, że zostało wam symboliczne 100 dni do majowych egzaminów maturalnych. To taka ostatnia prosta przed bardzo ważnym egzaminem, jakim jest matura. Wiem, że jesteście doskonale przygotowani do matury, ponieważ przez cztery lata, które spędziliście w naszym liceum, a które tak szybko minęły, zdobywaliście wiedzę i ciężko pracowaliście, aby teraz osiągnąć sukces – mówiła dyrektor I LO.

Były podziękowania dla nauczycieli i rodziców, były podsumowania i plany na przyszłość.

- Dzisiejszy wieczór jest dla nas naprawdę wyjątkowy. To moment, w którym na chwilę zatrzymujemy się w biegu i spoglądamy wstecz na cztery lata, które minęły zdecydowanie szybciej, niż ktokolwiek z nas mógł się spodziewać. Cztery lata nauki, pracy, nieprzespanych nocy, stresu przed sprawdzianami i egzaminami, ale przede wszystkim cztery lata doświadczeń, które nas ukształtowały, nie tylko jako uczniów, ale też jako ludzi – podkreślała Jagoda Jaskulska, uczennica I LO.

W rozpoczęciu studniówki uczestniczył również prezydent Elbląga Michał Missan, który złożył maturzystom życzenia i dołączył do nich tort.

- Jestem przekonany, że budując na tym fundamencie, który wynieśliście od rodziców, z domów, ale także ze szkoły, zbudujecie piękną przyszłość z celami po drodze. Zachęcam do stawiania sobie ambitnych celów, ale możliwych do zrealizowania. Dzisiaj bawcie się dobrze – mówił prezydent Michał Missan.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze studniówki.

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych – Twoje studia na wyciągnięcie ręki!

Studniówka to jeden z tych momentów, które zostają w pamięci na całe życie. Ten wyjątkowy bal, przeżywany w gronie przyjaciół i nauczycieli, jest symbolicznym pożegnaniem ważnego etapu szkolnej drogi, a jednocześnie pierwszym krokiem ku nowym wyzwaniom – maturze oraz decyzjom dotyczącym dalszej edukacji i przyszłości.

Drodzy Maturzyści, przed Wami wyjątkowy czas – miesiące pełne nauki, wyzwań i ważnych decyzji. To również moment poszukiwań uczelni, która nie tylko pomoże Wam rozwijać pasje, lecz także da solidne przygotowanie do wykonywania wymarzonego zawodu. Wybór miejsca dalszej edukacji może być łatwiejszy, niż myślisz.

Dlaczego warto studiować w AMiSNS w Elblągu?

Elbląg to miasto, które daje szerokie możliwości kształcenia bez konieczności wyjazdu do największych ośrodków akademickich. Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych przygotowała zróżnicowaną ofertę kierunków studiów, odpowiadającą na aktualne potrzeby rynku pracy.

Wśród dostępnych kierunków znajdują się m.in. psychologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, kierunek lekarski, administracja oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Każdy z nich łączy solidne podstawy teoretyczne z praktycznym przygotowaniem zawodowym, umożliwiając studentom zdobycie kompetencji cenionych przez pracodawców i otwierających drogę do stabilnej przyszłości zawodowej.

Rozwijaj swoje pasje w nowoczesnym otoczeniu

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych dysponuje nowoczesną infrastrukturą dydaktyczną, sprzyjającą komfortowej i efektywnej nauce. Studenci mogą liczyć na szerokie wsparcie w postaci stypendiów, programów wymiany międzynarodowej oraz aktywnie działających organizacji studenckich, które pozwalają łączyć edukację z życiem społecznym. Wszystko to sprawia, że Akademia tworzy przyjazne środowisko do nauki, rozwoju osobistego oraz budowania wartościowych relacji i wspomnień na lata.

Tegoroczny Maturzysto - życzymy Ci połamania pióra na maturze! Do zobaczenia na naszej uczelni – rekrutacja na studia rusza 1 czerwca!

Poznaj pełną ofertę kształcenia i odkryj możliwości, jakie dają studia w AMiSNS!

Strona uczelni:

https://amisns.edu.pl/

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej:

https://amisns.edu.pl/uczelnia/centrum-dism/

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

ul. Lotnicza 2

82-300 Elbląg

tel. 512 542 967

tel. 512 543 321