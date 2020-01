Studniówka ZST: Ważne są te dni, których jeszcze nie znamy

- 3,5 roku w szkole to czas nauki, zdobywania wiedzy, nabywania umiejętności. Dorastanie, wiele wiele przyjaźni, miłości. To czas, kiedy staliście się dorośli, dojrzali, bardzo odpowiedzialni – mówiła do maturzystów Zespołu Szkół Technicznych podczas sobotniej studniówki dyrektor szkoły Hanna Mierzejewska. Na balu studniówkowym bawiło się ponad sto osób. Zobacz więcej zdjęć.

Maturzyści Zespołu Szkół Technicznych swoją studniówkę zorganizowali w hotelu Nowa Holandia. Jak sami przyznali, trochę się przed nią stresowali, ale przyszli pozytywnie nastawieni, by przede wszystkim dobrze się bawić. - Przygotowania do matury dopiero rozpocznę, dotychczas raczej myślałam o studniówce – śmieje się Patrycja, uczennica klasy o specjalności technik architektury krajobrazu. - Nie wiem jeszcze, co będę robiła po maturze. Pewnie będę łączyć naukę z pracą, być może związaną właśnie z architekturą krajobrazu.

- Egzaminy zawodowe mamy zaliczone. O maturze będziemy myśleć po studniówce – przyznają zgodnie maturzyści z klasy o kierunku budowlanym. - Część z nas pójdzie pewnie do pracy na budowach, część na studia. My już teraz na brak pracy nie narzekamy. Dorabiamy sobie po szkole, całe mieszkania „lecimy” od zera – przyznają Jakub, Miłosz, Bartek i Michał, z którymi rozmawialiśmy. - Już musimy niektóre terminy odmawiać, bo się nie wyrabiamy.

Hanna Mierzejewska, dyrektor Zespołu Szkól Technicznych w Elblągu, podkreślała podczas uroczystego otwarcia balu studniówkowego swoją wiarę w to, że jej uczniowie odniosą na maturze sukces. - 3,5 roku w szkole to czas nauki, zdobywania wiedzy, nabywania umiejętności. Dorastanie, wiele wiele przyjaźni, miłości. To czas, kiedy staliście się dorośli, dojrzali, bardzo odpowiedzialni - mówiła. - Marek Grechuta powiedział, że ważne są te dni, których jeszcze nie znamy. 4 maja one się rozpoczną. Nie wiemy, jakie będą arkusze egzaminacyjne, nie wiemy, co przyniesie czas, ale wiedzę w to, że będzie sukces – dodała wyraźnie wzruszona pani dyrektor. - Wiecie, że się łatwo wzruszam, a to dlatego, że traktuję Was wszystkich jak swoje dzieci - stwierdziła.