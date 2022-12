Stypendia dla najlepszych

W poniedziałek (12 grudnia) 286 uczniów odebrało od prezydenta Elbląga stypendium za dobre wyniki w nauce. - Nauka daje dużo możliwości na przyszłość, otwiera drzwi do wymarzonego zawodu. Warto się więc uczyć - mówi Ania, jedna z uczennic, która otrzymała stypendium. Zobacz zdjęcia.

Prezydent Elbląga przyznał stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych. Otrzymało je 286 osób, które uzyskują wysokie wyniki w nauce oraz sukcesy edukacyjne w drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022. W gronie stypendystów znalazło się 29 uczniów, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen na poziomie 6,0.

- Edukacja jest ważnym, a nawet najważniejszym dla miasta działem. Jest mi bardzo miło, że mogę wręczyć listy stypendialne prawie 300 uczniom w naszym mieście. To potwierdza, co kurator oświaty podkreślił na zakończenie roku szkolnego, że Elbląg jest liderem jeśli chodzi o jakość kształcenia. Nasze trzy szkoły są w tzw. złotej dziesiątce, mamy dobrą kadrę i uzdolnioną młodzież - mówił prezydent podczas wręczenia stypendiów.

Jedną z wyróżnionych uczennic jest ósmoklasistka Ania. - Nauka daje dużo możliwości na przyszłość, otwiera drzwi do wymarzonego zawodu. Ja najbardziej lubię ścisłe przedmioty, jak matematyka, chemia i fizyka. Chociaż nie poświęcam aż tak bardzo dużo czasu na naukę. To jest moje drugie stypendium, które otrzymałam od prezydenta, przedtem miałam też stypendium unijne, również za dobre wyniki w nauce. Chciałabym kontynuować naukę w liceum, myślę tutaj o profilu biologiczno-chemicznym - mówi Ania.

Jak podkreśla pani Ewa, mama Ani, jest ona bardzo dumna z córki. - Czy trzeba Anię zachęcać do nauki? Niekiedy tak, ale dużo też zapamiętuje z lekcji. W domu nie siedzi do nocy nad książkami. Z resztą nie pozwalamy, aby uczyła się aż tak długo, dbamy aby miała wypoczęty organizm. Bardzo jestem dumna z córki, syn też otrzymywał stypendia prezydenta, córka tę tradycję to kontynuuje. Bardzo to cieszy nas - mówi pani Ewa.

Program stypendialny skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych elbląskich szkół podstawowych, którzy uzyskali w semestrze co najmniej średnią ocen 5,20 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Wysokość jednorazowego wsparcia wyniosła od 100 zł do 183 zł na jednego ucznia.