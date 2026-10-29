Stypendia medyczne – nabór wniosków na rok akademicki 2026/2027

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendiów na rok akademicki 2026/2027 dla studentów kierunku lekarskiego. Program stypendialny samorządu województwa warmińsko-mazurskiego ma zachęcić przyszłych lekarzy do podjęcia pracy w regionie po ukończeniu studiów, w jednej z deficytowych specjalizacji medycznych.

– To będzie już czwarty z rzędu rok akademicki, w którym chcemy przyznać stypendia studentom IV, V i VI roku medycyny – mówi marszałek Marcin Kuchciński. – W tegorocznej edycji liczba specjalizacji uznanych za deficytowe została zwiększona z 15 do 18, co daje studentom większe możliwości wyboru przyszłej ścieżki zawodowej,a w przyszłości lepszą opiekę zdrowotną dla naszych pacjentów.

Do specjalizacji tych należą: psychiatria dzieci i młodzieży, psychiatria, geriatria, neurologia, neurologia dziecięca, onkologia kliniczna, anestezjologia i intensywna terapia, położnictwo i ginekologia, choroby wewnętrzne, medycyna ratunkowa, choroby zakaźne, rehabilitacja medyczna, chirurgia ogólna, pediatria, choroby płuc, endokrynologia i diabetologia dziecięca, radiologia i diagnostyka obrazowa oraz mikrobiologia lekarska.

Aby uzyskać stypendium, student musi spełnić kilka warunków – m.in. posiadać średnią ocen z egzaminów z poprzedniego roku studiów na poziomie co najmniej 4,0 oraz złożyć pisemne oświadczenie o podjęciu zatrudnienia po zakończeniu stażu podyplomowego w jednej z deficytowych specjalizacji w regionie Warmii i Mazur.

Wsparcie przyznawane jest na okres dziewięciu miesięcy, czyli na czas trwania roku akademickiego. Wysokość stypendium wynosi 2 500 zł brutto miesięcznie. W projekcie budżetu województwa na rok 2027 zaplanowano na ten cel 225 tys. zł, co umożliwi przyznanie stypendiów dziesięciu studentom. Wypłaty stypendiów, z wyrównaniem od października, rozpoczną się w styczniu 2027 roku po zatwierdzeniu budżetu, rozpatrzeniu wniosków oraz podpisaniu umów stypendialnych.

Wnioski o przyznanie stypendium można składać do 30 listopada 2026 roku. Więcej na stronie: https://warmia.mazury.pl/sport-i-zdrowie/aktualnosci/10569-stypendia-dla-studentow-kierunku-lekarskiego