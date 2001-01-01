Suwalska ku zmianom

Miasto chce opracować dokumentację projektową remontu ulicy Suwalskiej. Niedawno o tej drodze pisali do nas Czytelnicy, stała się też przedmiotem zainteresowania miejskich radnych.

Suwalska ma się zmienić na odcinku od Pawiej do Ogólnej. Dokumentacja ma dotyczyć planowanej przebudowy jezdni, budowy dróg dla pieszych, przebudowy zjazdów oraz budowy miejsc postojowych w niezbędnym zakresie.

Postępowanie zakłada też oczywiście organizację ruchu wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy odwodnienia drogi, przebudowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego, zagospodarowanie zieleni w obrębie pasa drogowego etc.

- Mieszkańcy ulicy Suwalskiej i Pomorskiej w Elblągu od lat bezskutecznie walczą o nową drogę i chodnik. Petycje i wizyty w Urzędzie Miasta, interwencje radnych… na nic się to wszystko zdaje. Nikt nie wymaga, by był lany asfalt. Ułożenie choćby płyt betonowych byłoby już jakimś rozwiązaniem. Przy ulicy Suwalskiej stoi kilkadziesiąt domów. Pewnie jest to za mało wyborców, by ktoś się interesował ich problemami – stwierdza nasz Czytelnik. - Mój znajomy gdy poruszał się na wózku był uwięziony w domu, bo tam nie ma ani chodnika ani pobocza. Przejście dla osoby z niepełnosprawnością jest po prostu niemożliwe - dodaje. Krytycznie wyraża się też o realizowanych doraźnie naprawach drogi - pisał do nas nasz Czytelnik w lipcu.

W sprawie Suwalskiej przygotowała niedawno interpelację radna Marta Kubacka z klubu radnych KO.

- Umowny termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód realizacyjnych zostanie wyznaczony w 2026 r. Po opracowaniu kompleksowej dokumentacji technicznej wraz kosztorysami inwestorskimi, przeprowadzona zostanie analiza realizacyjna zadania pod kątem finansowym, na podstawie której podejmę decyzję dotycząca możliwości jego wykonania w latach 2026–2027 – odpowiadał na jej pismo prezydent Michał Missan.

Kryteria brane pod uwagę w przetargu to cena (60 proc.) i doświadczenie projektanta (40 proc.). Termin składania ofert upływa 8 października.