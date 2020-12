Świąteczne choinki

fot. Nadleśnictwo Elbląg

Zapach świerkowej żywicy, roznoszący się po całym domu to jedno z najsilniejszych wspomnień, z jakimi kojarzą nam się Święta Bożego Narodzenia. Do tego piękne ozdoby często ręcznie robione i prezenty pod choinką. To właśnie naturalne drzewko dodaje magii i przyjemnej atmosfery, w naszych domach, podczas świąt. Takie drzewka mają wiele zalet, poza wyjątkową atmosferą jaką nam dają, podczas ich wzrostu powstaje tlen, a po świętach można oddać je do kompostowania lub wykorzystać w kreatywny sposób. Można też nabyć choinkę z bryłką korzeniową, którą po odpowiednim zabezpieczeniu na wiosnę posadzimy w przydomowym ogródku. Kupując naturalną choinkę należy zwrócić uwagę na to czy pochodzi ona z legalnego źródła, a więc czy powstała w odpowiedzialny sposób.

Choinki, które można nabyć w Nadleśnictwie Elbląg powstają głownie na specjalnie zakładanych plantacjach choinkowych, między innymi w miejscach gdzie i tak nie mógłby rosnąć las np.: pod liniami energetycznymi. Większe choinki, powyżej 3 m wysokości, pozyskiwane są przy okazji prac pielęgnacyjnych w młodnikach, które polegają na przerzedzaniu lasu, celem dostarczenia pozostałym drzewom większej ilości światła, wody i przestrzeni życiowej. W związku z czym wycinanie drzewek nie odbywa się ze szkodą dla lasu. Warto więc zapytać sprzedawcę o pochodzenie choinki, aby nie kupować kradzionych drzewek lecz pochodzących z legalnych plantacji choinkowych. W bieżącym roku w Nadleśnictwie Elbląg choinki będzie można nabyć od 15 do 24 grudnia ( lub do wyczerpania zapasów) - przy biurze nadleśnictwa na ul. Marymonckiej 5 ( Bażantarnia) w godzinach od 9:00 do 16:00 - w sobotę 19.12.2020 w godzinach od 9:00 do 14:00 - w niedzielę 20.12.2020 nieczynne Przy leśniczówkach w dniach od 15.12 do 18.12 oraz od 21.12 do 24.12 prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z leśniczym . Ceny (brutto) choinek: Choinka do 2 m wysokości: świerkowa - 20 zł od 2,1 do 3 m: świerkowa - 30zł, do 3,1 do 4 m: świerkowa - 60 zł od 4,1 : świerkowa - 100 zł,

Jan Piotrowski, specjalista ds. kontaktów z mediami Nadleśnictwo Elbląg