Światowid ma czas na rozbudowę do końca roku

Centrum Spotkań Europejskich uzyskało zgodę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wydłużenie terminu realizacji inwestycji do końca roku. Dyrektor Światowida zapewnia, że nadal trwają negocjacje między inwestorem a wykonawcą w sprawie dalszego jej przebiegu.

19 maja informowaliśmy o tym, że wykonawca rozbudowy CSE Światowid, zszedł z placu budowy. Od tego czasu niewiele się tutaj dzieje, a inwestor i wykonawca za pośrednictwem kancelarii prawniczych negocjują, jak rozwiązać problem dotyczący wzajemnych rozliczeń i kontynuowania inwestycji. Wcześniej każda ze stron wydała oświadczenia, w których odniosła się do zaistniałej sytuacji.

- Obecnie prace zostały spowolnione przez generalnego wykonawcę, niemniej jednak inwestycja jest wciąż realizowana. Weryfikujemy poprawność wykonanych dotychczas prac, sprawdzamy wady, braki, naruszenia oraz rozbieżności w przekazanych zakresach rzeczowych i finansowych. Oceniamy to, czy inwestycja zostanie przeprowadzona zgodnie z harmonogramem. Jest to proces skomplikowany i wielopłaszczyznowy, co wymaga odpowiednich i skoordynowanych prac wielu zespołów merytorycznych – informuje Antoni Czyżyk, dyrektor CSE Światowid.

Ile ten proces może potrwać? - Nie chciałbym na razie wskazywać, ile to może potrwać, ale mogę powiedzieć, że uzyskaliśmy zgodę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wydłużenie terminu realizacji inwestycji i jej rozliczenia finansowego do końca pierwszego kwartału 2021 roku – dodaje Antoni Czyżyk.

Przypomnijmy, że inwestycja miała być pierwotnie gotowa do jesieni tego roku. Z naszych informacji wynika, że stan zaawansowania prac wynosi około 70 procent.

Dzięki rozbudowie CSE Światowid ma zyskać blisko 1900 metrów kwadratowych powierzchni, które zajmie m.in. trzecia sala kinowa oraz liczne nowe pracownie, pomieszczenia edukacyjne i szkoleniowe. Całkowity koszt projektu to ok. 23,7 mln zł, z czego ok. 12,2 mln zł to dofinansowanie unijne z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ok. 9,3 mln zł to pieniądze pochodzące z samorządu województwa i ok. 2,2 mln zł to środki własne instytucji.