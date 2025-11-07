𝟏𝟕 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐨𝐩𝐚𝐝𝐚 przypada Światowy Dzień Wcześniaka. Z tej okazji, w sali konferencyjnej szpitala odbędzie się otwarte spotkanie dla wszystkich Wcześniaków – niezależnie od wieku - urodzonych na przestrzeni ponad 36 lat w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu.

Przychodząc na świat wcześniej, od pierwszych chwil mali bohaterowie wykazują się ogromną siłą, determinacją i wolą życia. Walka o każdy oddech uwieńczona sukcesem jest źródłem wielkiej radości dla rodziców, lekarzy i pielęgniarek.

Zapraszamy do udziału w tym uroczystym wydarzeniu celebrującym radość i determinację życia.

W programie spotkanie z kadrą medyczną, poczęstunek, drobny upominek dla każdego uczestnika, kącik kreatywny dla najmłodszych.

Data i miejsce:

poniedziałek- 17 listopada 2025 r. - godz. 12:00

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, sala konferencyjna (poziom -1)