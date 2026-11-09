Szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla mieszkańców

Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Elblągu zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla mieszkańców.

Szkolenie będzie miało formę webinaru i odbędzie się w dwóch terminach:

W dniu 20.11.2026 r. od godziny 17:00, link do rejestracji:

https://livewebinar.com/839-404-875/b0011e3f1d21fea76b4331e418177c86

W dniu 21.11.2026 r. od godziny 9:00, link do rejestracji:

https://livewebinar.com/752-453-379/3cbdab2e397c00e7f2df7ae546797777

Udział w szkoleniu pozwoli Państwu pozyskać wiedzę lub ją odświeżyć w zakresie m.in. o:

1. obowiązujących sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych,

2. indywidualnym przygotowaniu do ewakuacji i przetrwania w warunkach długotrwałego zagrożenia,

3. problematyce ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia,

4. współdziałaniu z podmiotami ochrony ludności,

5. pierwszej pomocy i działaniach pomocowych,

6. środkach ochrony indywidualnej i miejscach schronienia w sytuacjach realnego zagrożenia,

7. dezinformacji i reagowaniu na nią,

8. cyberbezpieczeństwie,

9. współpracy w zespole i podnoszeniu własnej odporności na zagrożenia.

Szkolenie jest realizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2025 r. w sprawie programów szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz wymagań dla podmiotów prowadzących szkolenia, a dofinansowane z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.