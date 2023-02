Szpital Miejski kończy swoje inwestycje

Do końca października powinna zakończyć się modernizacja oddziałów w Szpitalu Miejskim i budowa nowego bloku operacyjnego. Dyrekcja szpitala szuka jeszcze wykonawcy, który zmodernizuje oddział pediatryczny.

Rozbudowa Szpitala Miejskiego o blok operacyjny wraz z centralną sterylizatornią i modernizacja kilku oddziałów rozpoczęła się w listopadzie 2020 roku i powinna być rozliczona do 31 grudnia 2023 roku. Wartość inwestycji, zgodnie z umową, miała wynieść 41 mln złotych, ale rosnące koszty materiałów sprawią, że może być droższa nawet o kilkadziesiąt milionów złotych. To właśnie kwestia rozliczeń finansowych między inwestorem a dotychczasowym wykonawcą - gdańską firmą Kamaro, jak wynika z naszych informacji, były przyczyną zejścia dotychczasowego wykonawcy z placu budowy. Negocjacje w sprawie kontynuowania prac między stronami zakończyły się fiaskiem, szpital ogłosił więc nowe przetargi na ich dokończenie.

1 lutego dyrekcja Szpitala Miejskiego wybrała firmy, które dokończą budowę bloku operacyjnego. Zadania podjęły się elbląskie przedsiębiorstwa, występujące jako konsorcjum: Zakład Ogólnobudowlany inż. Mirosław Markiewicz (lider konsorcjum), Instalacje elektryczne MAR-EL Marian Lubawski, Klimat-el Systemy Wentylacji i Klimatyzacji Grzegorz Bidziński oraz Przedsiębiorstwo PMP Piotr Ziębka.

- Umowa obejmuje wykonanie prac wykończeniowych wewnątrz budynku bloku operacyjnego, pomieszczeń przygotowania pacjentów i personelu, centralnej sterylizatorni, zaplecza i magazynów oraz dostarczenia wyposażenia. Ponadto w ramach inwestycji blok operacyjny zostanie połączony z budynkiem szpitala trzykondygnacyjnym łącznikiem komunikacyjnym z dwoma dźwigami – informuje Szpital Miejski.

Wcześniej zostali wybrani też wykonawcy modernizacji oddziału psychiatrycznego, rehabilitacji kardiologicznej, a w ostatnich dniach wykonawca modernizacji pomieszczeń na potrzeby oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, którym zostało elbląskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Przemysłówka 03 Antoni Klecha.

Dyrekcja szpitala poszukuje jeszcze wykonawcy modernizacji oddziału pediatrii dla dzieci młodszych i starszych, które mają powstać na parterze kompleksu szpitalnego przy ul. Komeńskiego. Zainteresowane firmy mogą zgłaszać swoje oferty do 21 lutego, a zwycięzca przetargu będzie miał czas na realizację prac do końca czerwca. Prace na pozostałych modernizowanych oddziałach i w bloku operacyjnym mają się zakończyć do 31 października.

- Do końca roku powinniśmy odebrać i rozliczyć finansowo całą inwestycję – informuje Małgorzata Adamowicz, rzecznik prasowy Szpitala Miejskiego w Elblągu.