Szpital szuka lekarzy (aktualizacja)

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłosił niedawno przetarg na "świadczenie usług rekrutacyjnych w zakresie doradztwa i pozyskania personelu medycznego w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz i pod kierownictwem WSZ w Elblągu". Szpital szuka obecnie sześciu medyków.

Zamówienie dotyczy pozyskania dwóch lekarzy neurologów do pracy na Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym z konsultacjami w SOR, dwóch lekarzy otolaryngologów do pracy na Oddziale Otolaryngologicznym z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej z konsultacjami w SOR, dwóch lekarzy internistów do pracy na Oddziale Chorób Wewnętrznych i w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Wartość każdej z sześciu części postępowania wynosi niespełna 47 tys. zł, brane pod uwagę kryteria to cena i termin przedstawienia kandydata, na realizację zamówienia są dwa lata. Możliwe jest składanie ofert częściowych, można wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Termin składania ofert upływa 16 września.

Skierowaliśmy pytania do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, czy przetarg ma na celu zwiększenie liczby medyków pracujących w WSZ, czy mowa raczej o wymianie kadry, a także czy w najbliższym czasie planowane jest poszukiwanie kolejnych specjalistów? Dlaczego szukając lekarzy, szpital korzysta z usług zewnętrznych firm rekrutacyjnych?

Gdy otrzymamy odpowiedzi, zaktualizujemy ten materiał.

Aktualizacja, 11 września:

- Z uwagi na trudną sytuację kadrową dot. personelu lekarskiego oraz trudności ze znalezieniem lekarzy, głównie neurologów, internistów czy otolaryngologów, co ma wpływ na problemy związane z zabezpieczeniem dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Nocnej i Świątecznej Opiece Lekarskiej, Oddziale Neurologicznym czy Oddziale Otolaryngologicznym, Wojewódzki Szpital Zespolonym w Elblągu zdecydował się na pozyskanie lekarzy za pośrednictwem firm specjalizujących się w rekrutacji personelu medycznego zarówno w kraju jak i za granicą - informuje biuro prasowe szpitala.