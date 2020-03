Szpitale potrzebują maseczek. Akcja szyjemy maseczki trwa

Krawcowe z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu uszyły już prawie 600 płóciennych maseczek ochronnych. W taki sposób własnymi siłami szpital próbuje poradzić sobie z niedostatkiem podstawowego asortymentu ochrony osobistej dla swoich pracowników .

Z ogromną wdzięcznością przyjmujemy też fakt, że tak wiele osób chce nam w tym trudnym i niepewnym czasie dopomóc.

W bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej, w jakiej znalazły się wszystkie polskie szpitale, także elbląski szpital wojewódzki martwi się brakiem wystarczającej ilości podstawowych środków higieny osobistej dla personelu i pacjentów. Chodzi m.in. o maseczki ochronne, zarówno te jednorazowe, jak i te, których po sterylizacji będzie można użyć powtórnie.

- Wychodząc naprzeciw rzeczywistości nasze krawcowe szyją każdego dnia ok. 150 bawełnianych i płóciennych maseczek. Trafiają one do Centralnej Sterylizatorni, gdzie są sterylizowane i pojedynczo pakowane. I dopiero w takiej bezpiecznej postaci trafiają do personelu. – mówi Janina Pinkiewicz, kierownik szpitalnej pralni. - Po użyciu maseczki przekazywane są do ponownej sterylizacji, co pozwala na ich wielokrotnie zastosowanie.

- Każdego dnia pracownicy szpitala wykorzystują minimum 500 takich maseczek – informuje Jarosław Czapliński, kierownik Działu Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji – ale już widzimy, że ta liczba się zwiększa. Dlatego dziękujemy wszystkim, którzy zadeklarowali szpitalowi dodatkową pomoc w szyciu maseczek. Jesteśmy w stanie przyjąć i zdezynfekować niemal każdą ilość.

Ci, którzy chcieliby pomóc szpitalowi w szyciu maseczek, proszeni są o kontakt z Sekcją Marketingu ( 55 239 59 62, 55 239 57 04) lub o dołączenie do wydarzenia na FB pt. „ PILNE! SOR! Wojewódzki Szpital Zespolony Elbląg” koordynowanego przez Weronikę Chomicką.