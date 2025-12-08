Szpitale zwiększają swoje cyberbezpieczeństwo
W poniedziałek, 8 grudnia w Olsztynie dyrektorzy sześciu placówek medycznych z Warmii i Mazur odebrali z rąk marszałka województwa umowy na realizację działań z zakresu e-zdrowia.
Beneficjenci to zwycięzcy naboru w ramach Priorytetu Gospodarka, Działanie 01.07 E-zdrowie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.
– W wyniku rozstrzygnięcia naboru oraz zwiększenia alokacji wybraliśmy do realizacji sześć projektów – mówi marszałek Marcin Kuchciński. – Ich łączna wartość to ponad 31 mln zł, natomiast unijne dofinansowanie wynosi 25 mln zł. To był niezwykle ciekawy konkurs, na zupełnie nowe rozwiązania, których musimy się wszyscy nauczyć w przyspieszonym tempie. To wynika z troski o zdrowie pacjentów, ich szybkie diagnozowanie i skuteczne leczenie, ale także ich bezpieczeństwo w sieci w dobie zupełnie nowych wyzwań i zagrożeń cybernetycznych.
Zakres wsparcia w naborze obejmował wdrożenie e-usług zdrowotnych, a także cyfryzację placówek medycznych poprzez systemowe rozwiązania technologiczne, w tym z zakresu telemedycyny, w celu zapewnienia integracji i interoperacyjności z krajowymi platformami e-zdrowia. W ramach działania wnioskodawcy mogli ubiegać się o dofinansowanie następujących typów projektów:
- rozwój e-zdrowia i telemedycyny (e-usługi, produkty i procesy cyfrowe), wsparcie elektronicznej dokumentacji medycznej, rozwiązań z zakresu telemedycyny, sztucznej inteligencji oraz cyfryzacji procesów i rozwoju infrastruktury informatycznej, służącej poprawie dojrzałości cyfrowej placówek medycznych,
- rozwój narzędzi cyfrowych oraz doposażenie podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne, umożliwiające zapewnienie interoperacyjności i integracji podmiotów leczniczych z centralną architekturą informatyczną e-zdrowia,
- cyberbezpieczeństwo – projekty wzmacniające bezpieczeństwo świadczenia e-usług lub systemów informatycznych poprzez inwestycje w systemy o zasięgu regionalnym lub lokalnym wyłącznie jako element wskazanych wyżej typów projektów.
O dofinansowanie projektu mogły ubiegać się publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.
Projekty wybrane do realizacji
1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy – Utrzymanie i rozwój informatyzacji ZOZ w Nidzicy,
koszt projektu – 1,8 mln zł, dofinansowanie – blisko 1,5 mln zł.
– Te pieniądze przeznaczymy na przedłużenie najważniejszych licencji, które nam się kończą oraz podniesienie bezpieczeństwa naszych danych w sieci – mówi zastępca dyrektora ZOZ w Nidzicy Paweł Szulc. – To ważne dla pacjentów, ale także dla pracowników szpitala i funkcjonowania całej placówki.
2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie – Wdrożenie e-usług i poprawa dojrzałości cyfrowej poprzez rozbudowę infrastruktury IT, koszt projektu – ponad 11 mln zł, dofinansowanie – 9,2 mln zł.
– Kwota wydaje się duża, ale w praktyce tak nie jest, staramy się o kolejne środki na nowoczesne rozwiązania – mówi dyrektor szpitala Irena Kierzkowska. – Wzrost zagrożeń i ataków cybernetycznych to nowe elementy w naszej pracy, z którymi dopiero uczymy się sobie radzić. Do tego potrzebna jest digitalizacja procesów oraz ochrona danych medycznych i niemedycznych. Cyberbezpieczeństwo jest dziś warunkiem bezpieczeństwa pacjentów.
3. Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie – e-zdrowie w ZOZ Szczytno, rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów i poprawa cyberbezpieczeństwa, koszt projektu – 2 mln zł, dofinansowanie – 1,6 mln zł.
– Oprócz gwarancji bezpieczeństwa pacjent musi mieć dostęp do nowych, funkcjonalnych i intuicyjnych rozwiązań – mówi dyrektor ZOZ w Szczytnie Beata Kostrzewa.
4. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce – Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa i wdrożenie e-usług, koszt projektu – blisko 5,5 mln zł, dofinansowanie – 4,3 mln zł.
– Planujemy inwestycje w aktualizacje oprogramowania, rezygnację z papierowej dokumentacji, a zatem przeniesienie archiwów do sieci – mówi Roman Lewandowski, dyrektor szpitala w Ameryce. – Te wszystkie dane muszą być super bezpieczne. Pracujemy przecież także z dziećmi z niepełnosprawnościami, a ich dane, diagnozy czy historie leczenia są także potrzebne do przyszłych świadczeń. Wszystkie informacje muszą być w pełni bezpieczne.
5. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – Elektroniczna diagnostyka obrazowa – cyfrowy obieg zleceń i wyników dla pacjentów i lekarzy, koszt projektu – 3 mln zł, dofinansowanie – 2,4 mln zł.
– Cyberbezpieczeństwo pacjentów naszych przychodni, poradni i szpitala jest dla nas bardzo ważne – mówi Elżbieta Gelert, dyrektor szpitala w Elblągu. – Nowoczesne rozwiązania mają chronić zarówno pacjentów, jak i pracowników szpitala.
6. Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie – Wdrożenie e-usług wraz ze zintegrowanym środowiskiem systemowym oraz elektronicznym obiegiem dokumentów, koszt projektu – 7,4 mln zł, dofinansowanie 6 mln zł.
– Dotychczas nie było środków na takie nowoczesne rozwiązania, dlatego cieszę się, że mogliśmy skorzystać z tego europejskiego projektu – mówi dyrektor centrum Wioletta Śląska-Zyśk. – Potrzebujemy nowych komputerów, serwerów, systemów ochrony danych szczególnie wrażliwych. Środki pomogą nam także wdrażać nowe e-usługi dla pacjentów, prowadzić e-monitoring ich stanu zdrowia, przekazywać wyniki badań, a do tego niezbędne jest bezpieczeństwo danych.