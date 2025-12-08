Szpitale zwiększają swoje cyberbezpieczeństwo

W poniedziałek, 8 grudnia w Olsztynie dyrektorzy sześciu placówek medycznych z Warmii i Mazur odebrali z rąk marszałka województwa umowy na realizację działań z zakresu e-zdrowia.

Beneficjenci to zwycięzcy naboru w ramach Priorytetu Gospodarka, Działanie 01.07 E-zdrowie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.

– W wyniku rozstrzygnięcia naboru oraz zwiększenia alokacji wybraliśmy do realizacji sześć projektów – mówi marszałek Marcin Kuchciński. – Ich łączna wartość to ponad 31 mln zł, natomiast unijne dofinansowanie wynosi 25 mln zł. To był niezwykle ciekawy konkurs, na zupełnie nowe rozwiązania, których musimy się wszyscy nauczyć w przyspieszonym tempie. To wynika z troski o zdrowie pacjentów, ich szybkie diagnozowanie i skuteczne leczenie, ale także ich bezpieczeństwo w sieci w dobie zupełnie nowych wyzwań i zagrożeń cybernetycznych.

Zakres wsparcia w naborze obejmował wdrożenie e-usług zdrowotnych, a także cyfryzację placówek medycznych poprzez systemowe rozwiązania technologiczne, w tym z zakresu telemedycyny, w celu zapewnienia integracji i interoperacyjności z krajowymi platformami e-zdrowia. W ramach działania wnioskodawcy mogli ubiegać się o dofinansowanie następujących typów projektów:

- rozwój e-zdrowia i telemedycyny (e-usługi, produkty i procesy cyfrowe), wsparcie elektronicznej dokumentacji medycznej, rozwiązań z zakresu telemedycyny, sztucznej inteligencji oraz cyfryzacji procesów i rozwoju infrastruktury informatycznej, służącej poprawie dojrzałości cyfrowej placówek medycznych,

- rozwój narzędzi cyfrowych oraz doposażenie podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne, umożliwiające zapewnienie interoperacyjności i integracji podmiotów leczniczych z centralną architekturą informatyczną e-zdrowia,

- cyberbezpieczeństwo – projekty wzmacniające bezpieczeństwo świadczenia e-usług lub systemów informatycznych poprzez inwestycje w systemy o zasięgu regionalnym lub lokalnym wyłącznie jako element wskazanych wyżej typów projektów.

O dofinansowanie projektu mogły ubiegać się publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

Projekty wybrane do realizacji

1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy – Utrzymanie i rozwój informatyzacji ZOZ w Nidzicy,

koszt projektu – 1,8 mln zł, dofinansowanie – blisko 1,5 mln zł.

– Te pieniądze przeznaczymy na przedłużenie najważniejszych licencji, które nam się kończą oraz podniesienie bezpieczeństwa naszych danych w sieci – mówi zastępca dyrektora ZOZ w Nidzicy Paweł Szulc. – To ważne dla pacjentów, ale także dla pracowników szpitala i funkcjonowania całej placówki.

2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie – Wdrożenie e-usług i poprawa dojrzałości cyfrowej poprzez rozbudowę infrastruktury IT, koszt projektu – ponad 11 mln zł, dofinansowanie – 9,2 mln zł.

– Kwota wydaje się duża, ale w praktyce tak nie jest, staramy się o kolejne środki na nowoczesne rozwiązania – mówi dyrektor szpitala Irena Kierzkowska. – Wzrost zagrożeń i ataków cybernetycznych to nowe elementy w naszej pracy, z którymi dopiero uczymy się sobie radzić. Do tego potrzebna jest digitalizacja procesów oraz ochrona danych medycznych i niemedycznych. Cyberbezpieczeństwo jest dziś warunkiem bezpieczeństwa pacjentów.

3. Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie – e-zdrowie w ZOZ Szczytno, rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów i poprawa cyberbezpieczeństwa, koszt projektu – 2 mln zł, dofinansowanie – 1,6 mln zł.

– Oprócz gwarancji bezpieczeństwa pacjent musi mieć dostęp do nowych, funkcjonalnych i intuicyjnych rozwiązań – mówi dyrektor ZOZ w Szczytnie Beata Kostrzewa.

4. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce – Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa i wdrożenie e-usług, koszt projektu – blisko 5,5 mln zł, dofinansowanie – 4,3 mln zł.

– Planujemy inwestycje w aktualizacje oprogramowania, rezygnację z papierowej dokumentacji, a zatem przeniesienie archiwów do sieci – mówi Roman Lewandowski, dyrektor szpitala w Ameryce. – Te wszystkie dane muszą być super bezpieczne. Pracujemy przecież także z dziećmi z niepełnosprawnościami, a ich dane, diagnozy czy historie leczenia są także potrzebne do przyszłych świadczeń. Wszystkie informacje muszą być w pełni bezpieczne.

5. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – Elektroniczna diagnostyka obrazowa – cyfrowy obieg zleceń i wyników dla pacjentów i lekarzy, koszt projektu – 3 mln zł, dofinansowanie – 2,4 mln zł.

– Cyberbezpieczeństwo pacjentów naszych przychodni, poradni i szpitala jest dla nas bardzo ważne – mówi Elżbieta Gelert, dyrektor szpitala w Elblągu. – Nowoczesne rozwiązania mają chronić zarówno pacjentów, jak i pracowników szpitala.

6. Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie – Wdrożenie e-usług wraz ze zintegrowanym środowiskiem systemowym oraz elektronicznym obiegiem dokumentów, koszt projektu – 7,4 mln zł, dofinansowanie 6 mln zł.