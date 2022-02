„Szybkie dwa strzały i wyszło”

- Fotografią zajmuję się od trzech lat - mówi Wiktor Kulesa

- Mieszkam w Ornecie i w jej okolicach zrobiłem to zdjęcie. I to akurat w kwietniu. Powstało spontanicznie, przejeżdżałem drogą i zobaczyłem, jak przede mną zbiera się chmura burzowa, a z tyłu świeciło słońce. Przez prześwit w chmurach słońce zaświeciło na to drzewo - mówi 42-letni Wiktor Kulesa, autor jednego ze zdjęć do kalendarza Fotka Miesiąca. Fotografią zajmuje się od trzech lat, na co dzień pracuje jako kierowca w transporcie międzynarodowym.