Ta noc należała do nich

Za 76 dni zabrzmi ostatni dzwonek dla trzecioklasistów z II Liceum Ogólnokształcącego. Cztery dni później zmierzą się z pierwszym egzaminem maturalnym... Dziś najstarsze klasy elbląskiego Jagiellończyka bawiły się na studniówce. Zobacz zdjęcia.

- Ta noc należy do was. Zaczynamy odliczać: za 76 dni usłyszycie swój ostatni szkolny dzwonek. Za 80 dni napiszecie pierwszy egzamin maturalny. Oczywiście, że napiszecie go wyśmienicie. Phileas Fogg z powieści Juliusza Verne'a udowodnił, że w 80 dni można odbyć podróż dookoła świata. Czym, w porównaniu z tym, jest powtórzenie doskonale wam znanego materiału. Ale teraz przed nami cudowna, niezapomniana, jedyna taka noc – mówiła Agnieszka Jurewicz, dyrektorka II Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu na rozpoczęciu studniówki swojej szkoły.

To były trudne trzy lata. W pierwszej klasie uczniowie przeżyli strajk oświaty, w drugiej i trzeciej musieli zmagać się z pandemią koronawirusa. Dziś przed nimi ostatnie dni w murach szkoły, a później...

Dziś, to co będzie później zostało odłożone na dalszy plan Dziewczęta w pięknych kreacjach, chłopcy w garniturach. Zaczęli tradycyjnym polonezem, potem był walc. I tak się zaczęła zabawa do białego rana.