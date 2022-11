 TAK dla In Vitro, In Vitro to Ludzie! Zbieramy podpisy

Chcesz pomóc trzem milionom Polaków w Polsce w ich dążeniu do szczęścia? Podpisz się pod obywatelskim projektem ustawy dotyczącym refundacji metody In Vitro! Elbląg także dołączył do ogólnopolskiej akcji. Najbliższa zbiórka podpisów na terenie miasta już w najbliższą sobotę 3 grudnia w godzinach od 11:00 do 13:00. Zbierzmy razem z całą Polską 100 tysięcy podpisów!

„TAK dla In Vitro” to obywatelski projekt ustawy, który zakłada, że na realizację programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności corocznie zostaną przeznaczone środki z budżetu państwa, będące do dyspozycji Ministra Zdrowia w wysokości nie niższej niż 500 mln zł.

- Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego finansuje program In Vitro w naszym regionie. Widzimy, ile przyniósł szczęścia rodzicom. Czas na całą Polskę. Zachęcam wszystkich do wsparcia obywatelskiego projektu „TAK dla In Vitro" – mówi poseł na Sejm RP Jacek Protas.

Posłanka na Sejm RP Elżbieta Gelert podkreśla: - Sama metoda In Vitro nie została przez nikogo podważona. Chcemy, aby była finansowana z budżetu państwa, tak jak to było do 2016 roku. W wyniku rządowego programu w latach 2013-2016 na świat przyszło co najmniej 22 191 dzieci.

- W Polsce problem niepłodności dotyczy ok. 3 mln osób. Praktycznie, niemal w każdej rodzinie są osoby, które przeżywają ten problem. Walki z niepłodnością nie wygrają bez wsparcia ze strony Państwa -– podkreśla senator RP Jerzy Wcisła.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Elblągu Małgorzata Adamowicz dodaje: - Dla wielu par jedyną nadzieją na posiadanie potomstwa jest zapłodnienie pozaustrojowe, czyli In Vitro. Dzięki dostępowi do tej metody niepłodne pary mogą spełnić swoje marzenie o dziecku. TAK dla In Vitro!

- Jako młodzi ludzie chcemy, żeby polskie pary miały szansę na szczęście, to jest podstawa. Skorzystamy na tym wszyscy, gra jest warta świeczki - podkreśla z kolei elblążanin Tomasz Budziński.

A elblążanka Karolina Śluz dodaje: - Bardzo proszę, nie czekajmy. Nie zgadzajmy się na to, aby Polska była jednym z dwóch państw w UE, które nie refundują In Vitro.

Projekt zainicjowała wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Ewa Kopacz, wspierając Obywatelki i Obywateli w walce o równy dostęp do leczenia. Niepłodność to postępująca choroba cywilizacyjna.

Podpisy pod projektem ustawy będą zbierane w najbliższą sobotę 3 grudnia w godzinach 11:00-13:00. Chętnych zapraszamy na Stare Miasto, na ulicę Gwiezdną oraz przed główne wejście do Centrum Handlowego Ogrody.

Wypełnioną kartę z podpisami można również przynieść do biura posła na Sejm RP Jacka Protasa oraz senatora RP Jerzego Wcisły przy ulicy Hetmańskiej 31 w Elblągu. Szczegóły akcji oraz przydatne materiały do pobrania znajdą Państwo na stronie akcji „Tak dla In Vitro” https://www.takdlainvitro.pl/

