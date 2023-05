Tak zmienia się park Planty

We wrześniu elblążanie będą mogli ponownie w pełni korzystać z parku Planty. Sprawdziliśmy, na jakim etapie są poszczególne prace związane z przebudową fontanny, Groty i samego parku. Zobacz zdjęcia.

Prace w parku Planty mają kosztować w sumie prawie 5 milionów złotych. Realizują je dwie firmy - Zakład Ogólnobudowlany Mirosław Markiewicz, który przebudowuje nieckę fontanny i rewitalizuje przestrzeń parkową oraz BIT Dariusz Brodziak, który zajmuje się modernizacją Groty. Jak informują urzędnicy, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

- Prace w Grocie zgodnie z umową mają potrwać do końca lipca, pozostałe do końca sierpnia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to po odbiorach technicznych elblążanie będą mogli w pełni korzystać z parku we wrześniu – informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Na terenie Groty trwa budowa murków poszczególnych tarasów i ścieżek, przybędzie tu też mała architektura, m.in. altana, i oświetlenie oraz monitoring. W samym parku gotowe są już podbudowy alejek i nowej ścieżki rowerowej, która połączy ul. Hetmańską z Pocztową, trwa również zagospodarowanie terenów zielonych.

– Zakończyły się też prace rozbiórkowe w fontannie, powstanie tu nowa niecka wraz z niezbędnymi urządzeniami. Doprowadzane są już wymagane instalacje sieciowe – dodaje Łukasz Mierzejewski.