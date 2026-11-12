Taka praca czeka w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zachęca do przejrzenia aktualnych ofert zatrudnienia.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy (K/M) w branżach:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektromonter, diagnosta/ mechanik samochodowy, elektromechanik/elektryk, mechanik samochodów osobowych, monter odbojnic przemysłowych, operator traka taśmowego, operator CNC, operator urządzeń technicznych, spawacz/monter;

STOLARSKIEJ: lakiernik frontów meblowych, lakiernik meblowy, pomocnik lakiernika meblowego, magazynier (branża meblowa), montażysta mebli, operator okleiniarki, operator piły panelowej, operator CNC (5 osiowe), pilarz piły panelowej, pomocnik stolarza, stolarz-frezer frontów meblowych, stolarz, stolarz maszynowy, szlifierz meblowy, szlifierz frontów meblowych, technolog produkcji mebli;

BUDOWLANEJ: cieśla, monter instalacji sanitarnych, murarz, pomocnik hydraulika/montera, pomocnik wiertacza, pracownik ogólnobudowlany-kierowca, pracownik ogólnobudowlany, robotnik budowlany, tynkarz, zbrojarz;

SPECJALIŚCI: audytor wewnętrzny, inspektor ds. gospodarki przestrzennej, księgowy/wa (samodzielne stanowisko), księgowy/wa OFK, organizator społeczności lokalnej, osoba wykonująca czynności asystenta brokera lub brokera, podinspektor/inspektor, pracownik socjalny, psycholog, sekretarka, specjalista ds. BHP, stanowisko ds. ochrony środowiska, starszy inspektor ds. BHP, starszy specjalista ds. administracyjno-kadrowych, stażysta (docelowo starszy inspektor BHP);

PEDAGOGICZNEJ: nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel psycholog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny, nauczyciel praktycznej nauki zawodu elektryk/elektronik lub specjalista w zawodzie, nauczyciel praktycznej nauki zawodu stolarz lub specjalista w zawodzie, wychowawca;

INNE: fryzjer damsko-męski, kierowca kat. B, kierowca-magazynier, kierowca ciągnika rolniczego, konstruktor odzieży, konserwator obiektów i urządzeń sportowych, monter reklam, opiekun/ka PCK, osoba do obsługi maszyny do konserwacji tafli lodowej (rolby), pracownik małej gastronomii, pracownik myjni/pracownik gospodarczy, pracownik produkcji/pomocnik trakowego;

Oferty pracy (K/M) dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie): asystent kas samoobsługowych, kierowca-konserwator, mobilny pracownik administracyjno-handlowy, pracownik fizyczny z uprawnieniami na wózki widłowe UDT, pracownik gospodarczy-traktorzysta, salowa;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl, na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl oraz w portalu ePraca. Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg. Zapraszamy również do śledzenia kampanii informacyjnej EURES pod hasłem: „Europejskie Dni Pracy – 15 lat łączenia talentów i pracodawców w Europie” #EuropeanJobDays na stronie internetowej https://europeanjobdays.eu/pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU

ZAPRASZA DO SKŁADANIA:

Wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla przedsiębiorców, pracodawców i ich pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Termin naboru: 10.11.2026 – 16.11.2026 r.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 552376732, parter urzędu, pokój 13 lub na stronie internetowej: elblag.praca.gov.pl