Taniec, Fitness, Zumba - Znajdź Swój Ruch w Centrum Tańca Promyk!

Marzysz o tym, aby Twoje dziecko rozwijało pasję do tańca? A może chcesz poprawić swoją kondycję i poczuć taneczną radość? W Centrum Tańca Promyk mamy ofertę dla każdego – od najmłodszych po dorosłych! Sprawdź, jakie zajęcia przygotowaliśmy dla całej rodziny i dołącz do nas już dziś!

W Centrum Tańca Promyk przygotowaliśmy wyjątkowy program zajęć, który łączy różnorodne style taneczne z treningami fitness, zapewniając niezapomniane chwile radości i satysfakcji. Dla najmłodszych mamy rytmikę, która wprowadzi je w świat muzyki i tańca poprzez zabawę. Starsze dzieci mogą spróbować swoich sił w tańcu sportowym, Zumbie Kids czy też w tańcach nowoczesnych, takich jak jazz i taniec współczesny.

Ale to nie koniec! Dorośli również znajdą w Promyku coś dla siebie. Chcesz poczuć wyjątkowe rytmy na zajęciach z tańców karaibskich? A może marzysz o nauce eleganckich tańców towarzyskich lub o dynamicznym treningu Lady Latino? W ofercie mamy również zajęcia pilates, które pozwolą Ci wysmuklić sylwetkę i zadbać o zdrowie.

Każde z naszych zajęć prowadzone jest przez doświadczonych instruktorów, którzy z pasją wprowadzą Cię w tajniki tańca lub fitnessu. Niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania, z nami poczujesz się swobodnie i pewnie!

Nie czekaj! Sprawdź naszą ofertę i dołącz do tanecznej rodziny Centrum Tańca Promyk już dziś!

ZAJĘCIA DLA DZIECI

Rytmika

Program skierowany do 3-4 latków, zawiera naukę podstawowych kroków w tańcach takich jak: polka, samba, cha-cha, taniec disco - wszystko w formie zabawy. Dzieci pracują nad koordynacją ruchową, poprawną postawą ciała oraz uczą się tańca w różnych rytmach muzyki.

Zajęcia odbywają się w sobotę o godz. 10:00 w Centrum Tańca Promyk

Dziecięca Akademia Tańca

To zajęcia skierowane do 5-6 latków, które będą uczyć się kroków i krótkich choreografii w łatwiejszych tańcach zaliczanych do tańców towarzyskich, a także tańca nowoczesnego i polki. Takie połączenie różnych styli tanecznych pozwoli każdemu niezdecydowanemu dziecku odnaleźć to, w czym czuje się najlepiej.

Zajęcia odbywają się w sobotę o godz. 11:00 w Centrum Tańca Promyk lub wtorek 16:30 w Centrum Tańca Promyk

Taniec sportowy dla dzieci i młodzieży od 7 lat

Na tych zajęciach wprowadzamy dzieci w świat tańców latynoamerykańskich i standardowych. Uczymy podstaw takich rodzajów tańca jak: jive, samba, cha cha, rumba, walc wiedeński, walc angielski, quick step. Dzieci zaznajamiają się ze zdrową rywalizacją i odpowiedzialnością.

Po rocznym kursie dzieci mogą kontynuować swoją przygodę z tą formą tańca na zajęciach w Elbląskim Klubie Tańca JANTAR.

Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę o godz. 10:00 w CSE Światowid w Elblągu

Zumba Kids – od 7 lat

To dynamiczny i energetyczny trening fitness, który łączy w sobie elementy tańca i aerobiku. Podczas zajęć dzieci uczyć się będą krótkich choreografii tanecznych, które dzięki prostym krokom, ciekawym kombinacjom ruchów i energetycznej muzyce wprowadzać je będą w doskonały nastrój.

Zajęcia odbywają się w czwartek o godz. 17:00 w Centrum Tańca Promyk

Latino Kids – od 7 lat

W trakcie spotkań dzieci uczyć się będą figur i kroków bazujących na tańcach latynoamerykańskich, takich jak: samba, rumba, salsa. Zajęcia pozytywnie wpływać będą na ćwiczenie pamięci, rozwój wyobraźni i poczucie rytmu.

Zajęcia odbywają się w czwartek o godz. 16:00 w Centrum Tańca Promyk

Taniec współczesny od 10 lat

Jest oparty na idei baletu. Pozbawiony jest jednak jego sztywnych zasad, kładzie nacisk na pokazanie emocji tancerza, który tańcząc układ, stara się opowiedzieć odbiorcy historię. Taniec współczesny jest bardzo luźną formą tańca, to znaczy, że nie ma ograniczeń tak, jak w balecie, co do ustawienia ciała – tancerz ma ogromną dowolność w kreowaniu ruchu.

Zajęcia odbywają się w środę o godz. 16:00 w CSE Światowid w Elblągu

Taniec jazzowy od 10 lat

Jest połączeniem baletu, tańca współczesnego oraz akrobatyki. Jest szybki dynamiczny i energiczny. Bardzo ważna w jazzie jest izolacja, czyli niezależne poruszanie różnymi partiami ciała.

Zajęcia odbywają się w środę o godz. 17:30 w CSE Światowid w Elblągu

ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH

Tańce karaibskie pary

To fuzja rytmów afrykańskich i hiszpańskich, od salsy, przez merengue, po bachatę. Na zajęciach uczestnicy poznają możliwości swojego ciała i będą doskonalić kondycję. Proste kroki taneczne, ciekawa kombinacja ruchów i motywująca muzyka stworzą atmosferę imprezy.

Zajęcia odbywają się w piątek o godz. 18:00 w CSE Światowid w Elblągu

Tańce karaibskie solo

Łączą w sobie pasję, zmysłowość i swobodę ekspresji. Muzyka jest bardzo rytmiczna, co sprawia, że jest łatwa do tańczenia.

Zajęcia odbywają się w piątek o godz. 19:00 w CSE Światowid w Elblągu

Kurs tańca towarzyskiego

Nauką będą objęte tańce standardowe – walc angielski, tango, walc wiedeński, quickstep, a na wyższych poziomach foxtrot; oraz tańce latynoamerykańskie – samba, rumba, cha cha, jive i dodatkowo paso doble. Kursy tańca towarzyskiego to odpowiedź jak zatańczyć z dowolną osobą do każdej muzyki i przy tym czuć się pewnie, dlatego najbardziej ze wszystkich przydają się w praktyce.

Zajęcia odbywają się w sobotę o godz. 17:00 w Centrum Tańca Promyk

STAY FIT

To ćwiczenia siłowe i wytrzymałościowe z wykorzystaniem własnej masy ciała oraz wspierane od czasu do czasu drobnymi obciążeniami. Podczas zajęć wykonywane będą ćwiczenia na stojąco i na macie, kształtujące nie tylko mięśnie zewnętrzne, ale też wewnętrzne, które często pomijane są przy innych formach aktywności.

Zajęcia odbywają się w poniedziałek i środę o godz. 18:30 w Centrum Tańca Promyk

LADY LATINO

Zajęcia dla pań z zakresu tańców latynoamerykańskich (samba, salsa, cha-cha, jive, bachata czy merengue). Idealny sposób na spędzenie wolnego wieczoru oraz szansa na zawiązywanie nowych znajomości, które mogą być kontynuowane w życiu prywatnym. Warto dodać, że na każdych zajęciach jest inny układ taneczny, dzięki czemu można dołączyć do nich w każdej chwili.

Zajęcia odbywają się we wtorek i czwartek o godz. 18:30 w CSE Światowid w Elblągu

PILATES

Wymaga wysokiej koncentracji i skupienia, polega na wykonywaniu precyzyjnych i powolnych ruchów o niewielkim zasięgu. Dzięki takiej formie można w szybkim czasie wysmuklić całą sylwetkę, uzyskać płaski brzuch i zredukować tkankę tłuszczową. Rozciągnięte mięśnie stają się elastyczne, ciało jest bardziej sprężyste.

Zajęcia odbywają się we wtorek o godz. 17:30 w Centrum Tańca Promyk

Zobacz także wideo. Trenerzy zapraszają na swoje zajęcia:

https://bit.ly/NowaOfertaPromyka

Zapisy i więcej informacji:

Centrum Tańca Promyk

ul. Browarna 80, Elbląg

tel. +48 55 611 01 40

tel. kom. +48 609 977 220

e-mail: promyk@swiatowid.elblag.pl

Nie czekaj! Dołącz do tanecznej rodziny Centrum Tańca Promyk już dziś!

