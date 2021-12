Tędy do Elbląga na razie nie wjedziesz

- Wjazd do Elbląga na Węźle Zachód od strony Nowego Dworu Gdańskiego jest zamknięty – powiadomił nas jeden z kierowców. Jak się dowiedzieliśmy, prace w tym miejscu mają potrwać w piątek do wieczora.

Wjazd na Węzeł Zachód od strony Nowego Dworu Gdańskiego zamknęła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Powodem są prace wykonywane w ramach gwarancji, które mają zniwelować „hopkę”, jak powstała na jezdni w obu kierunkach.

- Jest to naprawa doraźna, aby zabezpieczyć to miejsce do czasu ustalenia przyczyny powstania wady i jej docelowego usunięcia. Naprawa polega na sfrezowaniu nawierzchni w miejscu tzw. „hopki” do poziomu wysokości istniejącej niwelety, a następnie jej pogłębieniu (sfrezowaniu) o grubość 4 cm, tak aby można było wykonać nową warstwę ścieralną i w ten sposób umożliwić przywrócenie docelowej organizacji ruchu – poinformował nas Karol Głębocki, rzecznik prasowy olsztyńskiego oddziału GDDKiA.

Prace rozpoczęły się w czwartek i mają zakończyć się w piątek do godz. 22. Z kolei do końca grudnia mają potrwać prace na wiadukcie przy Węźle Południe, gdzie wymieniane są dylatacje.