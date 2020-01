Ten most będzie jak nowy

Wybrzuszenia, pęknięcia, wykruszenia – tak wygląda drewniana nawierzchnia Mostu Dolnego wykonana z kostki dębowej. W tym roku ma się to zmienić. Miasto znalazło wykonawcę, który podejmie się tego zadania za niecałe pół miliona złotych.

Dębowa kostka, którą pokryty jest most w ciągu ul. Studziennej i Orlej nie sprawdziła się. Do użytku oficjalnie oddano go w lipcu 2013 r., razem z wyremontowanym Mostem Górnym oraz zmodernizowanym nabrzeżem od strony Bulwaru Zygmunta Augusta. W styczniu 2014 r. władze miasta zdecydowały, że udostępnią Most Dolny pojazdom do 3,5 tony – zrobiono to ze względu na przedłużające się prace budowlane przy przebudowie dróg 503 i 504. Zdecydowano, że przez most będzie można wyjechać ze Starego Miasta, a ruch będzie się odbywał jednokierunkowo.

W ciągu ostatnich lat most wielokrotnie naprawiano, do 2016 r. w ramach gwarancji, ale to nie pomogło. Miasto zdecydowało się w październiku ub.r. na ogłoszenie przetargu na gruntowne roboty.

- Kostka na Moście Dolnym zostanie w całości wymieniona. To nadal będzie konstrukcja drewniana, ale w nowej technologii. Mam nadzieję, że będzie stabilna i przetrwa lata. Most jest podnoszony, więc nawierzchnia bitumiczna nie spełniłaby swojego zadania, pękałaby – powiedział wtedy Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga, odpowiedzialny m.in. za drogi w mieście.

Pierwszy przetarg na wymianę nawierzchni na moście unieważniono. Ofertę złożyła tylko firma z Tczewa, ale wyceniła swoje usługi daleko drożej (naprawie 700 tys. zł) niż zakładał elbląski urząd (468 tys. zł). Prezydent ogłosił drugi przetarg – wygrała go firma z Warszawy, która wykona to zadanie za nieco ponad 460 tys. zł. Zakres prac obejmuje rozbiórkę obecnej nawierzchni, wykonanie odwodnienia, powłok antykorozyjnych, izolacji konstrukcji stalowej oraz nowej nawierzchni jezdni oraz chodnika. Wykonawca ma czas na wykonanie zadania do 20 kwietnia 2020 r.