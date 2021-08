Teraźniejszość i przyszłość według Koalicji Obywatelskiej

Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej zorganizowali dziś (17 sierpnia) "spacer i rozmowy z mieszkańcami" Elbląga. O inicjatywie ugrupowania ("Kierunek: Przyszłość!") i swojej ocenie sytuacji w kraju mówili również podczas spotkania z dziennikarzami. Zobacz zdjęcia.

- Jaki jest powód naszego dzisiejszego pobytu i spotkania z państwem? Posłowie i senatorowie KO jeżdżą po Polsce, by rozmawiać z Polakami – wyjaśnił Jerzy Wcisła. - Chcemy budować lepszą Polskę, lepszą demokrację, silniejszy samorząd, praworządny kraj, który będzie służył Polakom – przekonywał. Stwierdził, że kolejne pomysły i rozwiązania przedstawiciele KO chcą konsultować z Polakami. - Wizje tego, co dla Polski jest najlepsze, są bardzo różne. Inaczej o tej najlepszej Polsce mówią rolnicy, inaczej mówią mieszkańcy dużych miast, inaczej takich miast jak Elbląg, a jeszcze inaczej takich miast jak Pasłęk czy Braniewo – mówił.

Senator Wcisła odniósł się też do kwestii bezpieczeństwa kraju i Elbląga.

- Od wielu miesięcy Obwód Kaliningradzki się zbroi, militaryzuje, powstają nowe dywizje, powstają wyrzutnie głowic jądrowych średniego zasięgu – wymieniał. W tym kontekście podkreślał wagę relacji Polski i USA.

- My w tym samym czasie mówimy Amerykanom, że oni są nam w Polsce niepotrzebni. "Lex TVN" to jest informacja dla świata i dla Amerykanów, że my nie chcemy ich firm, że my te firmy amerykańskie traktujemy jak chińskie, arabskie czy rosyjskie, jako zagrożenie dla polskiej niby-demokracji. Co słyszymy z drugiej strony? Słyszymy, że jeżeli w Polsce nie ma dla amerykańskich firm miejsca, to dlaczego ma być w Polsce miejsce dla amerykańskich wojsk? Dowództwo dywizji Północ-Wschód znajduje się w Elblągu, ja już dzisiaj mam informacje, że być może to dowództwo powinno być przeniesione do Rumunii.

Wiceprezydent Michał Missan, pełniący obowiązki przewodniczącego w strukturach PO w Elblągu, skupił się na kwestiach dotyczących samorządu. Apelował m. in. do parlamentarzystów o blokowanie ustaw związanych z "Polskim Ładem".

- Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich opracowały kalkulator, który wylicza straty w samorządzie, jeśli zostanie wprowadzony w naszym kraju "Polski Ład". W przypadku Elbląga to minus 43 miliony – zaznaczył. - Za chwilę mieszkańcy będą pytali, gdzie jest komunikacja miejska, na którą nie będziemy mieli pieniędzy, gdzie jest pomoc społeczna, co z edukacją? - wyliczał.

Fot. Anna Dembińska

Posłanka Małgorzata Chmiel poruszyła kilka problemów, mówiła m. in. o wycince lasów, sytuacji osób niepełnosprawnych, mieszkaniach socjalnych...

- Ale my nie jesteśmy po to, żeby państwu mówić o tym, jak jest źle, tylko jak to źle poprawić na przyszłość, jakie może wy macie pomysły, jakie my mamy pomysły, przedstawić nasze... - mówiła.

- Obecnie sprawujący władzę nie mają propozycji dla Polaków, dla młodzieży, wobec wyzwań cywilizacyjnych - przekonywał senator Sławomir Rybicki. Odniósł się do kwestii takich jak zagrożenia klimatu czy wykluczenie cyfrowe, a także wolność mediów w kontekście "lex TVN". - Jak (władza - red.) sięgnie i zawłaszczy tę stację, to czy nie sięgnie dalej po media lokalne i elektroniczne? - pytał.

Poseł Piotr Adamowicz również mówił o samorządzie w kontekście "Polskiego Ładu".

- "Polski Ład" to w skali roku dla całego kraju dziesiątki miliardów złotych, które nie zostaną w samorządzie – zaznaczył. - Gorsza edukacja, gorsza komunikacja, gorsze usługi komunalne, niedofinansowanie kultury i oświaty, tu można mnożyć – przekonywał. - To nie są pieniądze rządu, to są pieniądze wasze, nasze, czyli podatników, które trafiają potem do budżetu centralnego. De facto "Polski Ład" oznacza zabranie tych pieniędzy nam i wam na bliżej nieokreślone cele.

Spacer i rozmowy z mieszkańcami KO organizuje dziś także w Pasłęku i Braniewie. O 17.30 odbędzie się również spotkanie z mieszkańcami w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu, na które są zaproszeni zwłaszcza seniorzy.