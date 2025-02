Termomodernizacje na horyzoncie

Miasto ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kolejnych dwóch placówek edukacyjnych. Tym razem chodzi o Żłobek nr 5 przy ul. Kalenkiewicza i SP nr 11 przy ul. Korczaka.

Prace, dla których ma zostać opracowana dokumentacja, to w przypadku żłobka m. in. docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, w tym remont kominów i daszków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana grzejników, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na energooszczędne, wymiana/renowacja schodów, tarasów, balustrad, daszków, likwidacja barier komunikacyjnych: m. in. budowa windy przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, roboty drogowe, remont trzech łazienek, w tym przystosowanie ich łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, malowanie pomieszczeń itd.

Dość podobnie sprawa przedstawia się z planowanymi pracami w SP 11, zakładają one również m. in. poprawę sprawności systemu wentylacji sali gimnastycznej, auli i części kuchennej, naprawę pęknięcia muru oraz uszkodzonego narożnika budynki itd.

Termin składania ofert upływa 28 lutego, w obu postępowaniach kryteria brane pod uwagę to cena (60 proc.) i doświadczenie projektanta (40 proc.). Jak już pisaliśmy na naszych łamach, pieniądze na te inwestycje mają pochodzić ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, specjalnej puli unijnej dedykowanej regionowi elbląskiemu. Termomodernizacji ma się też doczekać m.in. DPS Niezapominajka, szacunkowa wartość modernizacji trzech wymienionych placówek to ok. 50 mln zł.

