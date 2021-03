Terytorialsi już po przysiędze

W sobotę, 20 marca, w Braniewie uroczystą przysięgę wojskową złożyło blisko 60 ochotników, którzy zasilą szeregi 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Nowi żołnierze pochodzą m.in. z powiatu elbląskiego, braniewskiego, olsztyńskiego, ostródzkiego, giżyckiego czy ełckiego.

Wśród świeżo upieczonych żołnierzy WOT znaleźli się nauczyciele, pielęgniarki, studenci, psychologowie, strażacy z OSP, instruktor jazdy konnej, a nawet mistrz Polski w MMA oraz mistrzyni w sztafecie 4x100m i wielu innych. W "cywilu" każdy robi coś innego, ale wszystkich łączy jedno - chęć służby Ojczyźnie i lokalnej społeczności.

- Pamiętajcie, że każdy kto zdecydował się zostać żołnierzem z patriotycznych pobudek, po to, by służyć swojej Ojczyźnie i bliźnim, pozostaje żołnierzem do końca życia. Gratuluje wam decyzji, jaką podjęliście i jednocześnie dziękuję ze zdecydowaliście się służyć w tym trudnym czasie pandemii. Jestem pełen uznania dla Was, gdyż ukończyliście wyczerpujące szkolenie podstawowe i jesteście gotowi do wsparcia lokalnej społeczności. – zwrócił się do żołnierzy płk Mirosław Bryś, dowódca 4W-MBOT, który podczas uroczystości,został uhonorowany odznaką okolicznościową 100-lecia Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego „Soli Deo Gloria".

W imieniu Ewangelickiego Biskupa Wojskowego medal wręczył ks. ppor. Wojciech Płoszek, składając jednocześnie podziękowanie za współpracę na rzecz duszpasterstwa wojskowego.