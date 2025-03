To będzie ostatni weekend bez kłopotów z dojazdem na Mierzeję

Od poniedziałku (10 marca) zamknięty zostanie dla ruchu samochodowego most na Wiśle Królewieckiej w Rybinie. Przez dwa miesiące z Nowego Dworu do Stegny dojedziemy jedynie korzystając z objazdów.

Rozpoczął się remont tzw. mostu niebieskiego w Rybinie. Od godz. 14 w poniedziałek zostanie on zamknięty dla ruchu samochodowego. Z Nowego Dworu do Stegny dojedziemy przez kolejne 60 dni objazdami. - Zostały one wyznaczone z S7 przez węzeł Dworek drogą powiatową do Mikoszewa i dalej drogą wojewódzką nr 501. Zamknięcie obiektu dla ruchu potrwa maksymalnie 60 dni (do około połowy maja). Po tym okresie, zostanie przywrócony ruch na moście i drodze wojewódzkiej 502, a pozostałe roboty budowlane będą prowadzone z wykorzystaniem ruchu wahadłowego (na krótkim odcinku drogi) – informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Dla ruchu pieszego most będzie czynny.

Zabytkowa przeprawa nad Wisłą Królewiecką na drodze 502 nie jest podnoszona od kilku lat z powodu złego stanu technicznego. Przetarg na prace remontowe ma zostać ogłoszony jeszcze w sierpniu, potrwają one osiem miesięcy. Jak informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku prace obejmą zarówno remont przęsła zwodzonego, jak i betonowego. Wzmocnione zostaną także najazdy na most, co pozwoli na jego ponowne otwieranie oraz zwiększy nośność i bezpieczeństwo. Obecnie nośność mostu wynosi 26 ton, a prześwit pod opuszczonym przęsłem to nieco ponad 2 metry.