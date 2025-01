To się czytało 2024: Elbląg w 3D

Przypominamy najchętniej czytane artykuły portElu w minionym 2024 roku. Wśród nich był ten o narzędziach, dzięki którym możemy oglądać Elbląg w wymiarze 3D.

W Internecie można już oglądać Elbląg w wymiarze 3D. To efekt współpracy elbląskiego samorządu z firmą OPEGIEKA.

- Elbląg będzie chyba pierwszym miastem w Polsce, które dostanie najnowsze produkty fotolotnicze wzbogacone o dodatkowy komponent mobilny. Dla Elbląga, w tym samym czasie co lotnicze zdjęcia i skanowanie laserowe, wykonaliśmy dodatkowo zdjęcia i skanowanie mobilne miasta z poziomu ulicy, podobnie jak to robi Google w Street View. Połączyliśmy te dane z modelem lotniczym, by powstał jeden spójny, precyzyjny obraz miasta, dzięki któremu można zajrzeć cyfrowo w wiele zakamarków. Elbląg będzie miał kompletny cyfrowy model 3D całego miasta w wysokiej rozdzielczości.- mówił rozmowie z portElem w październiku ubiegłego roku Adam Augustynowicz, prezes firmy OPEGIEKA, od 30 lat działającej w Elblągu.

Efekt możemy już oglądać w Internecie na tej stronie, udostępnionej przez Urząd Miejski. Użytkownicy całkowicie gratis mogą dokładnie obejrzeć każdy fragment miasta w wersji 3D, korzystać z internetowej mapy, ortofotomapy, wirtualnego modelu miasta czy dokonywać pomiarów w 3D i 2D. Dane, które prezentuje serwis, pochodzą z 2022 roku.

- SimplyGeo to aplikacja dostępna w przeglądarce internetowej służąca do przeglądania i pracy na danych lotniczych z nastawieniem na zdjęcia pionowe oraz ukośne. Umożliwia także prezentację produktów takich jak ortofotomapa, True Ortho, modele 3D, chmury punktów i inne. Zaimplementowanych jest szereg zaawansowanych narzędzi pozwalających na pracę na danych 2D i 3D. Umożliwia ona jednoczesne wyświetlanie ortomozaik, pojedynczych ortoobrazów, chmur punktów czy siatek rzeczywistości mesh. Produkty te można przeglądać wraz z innymi danymi przestrzennymi, które użytkownik może zarówno dołączyć lub też skorzystać z predefiniowanych nakładek - wyjaśnia Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu. -SimplyGeo umożliwia oglądanie przestrzeni miasta z bardziej naturalnej perspektywy i pozwala dojrzeć znacznie więcej szczegółów. Można wyszukać interesujący nas obiekt, punkt adresowy lub ulicę, obejrzeć synchronicznie z pięciu rożnych stron, obliczyć jego powierzchnię i wysokość, zmierzyć odległość od innego obiektu. Portal jest dostępny dla każdego użytkownika z dostępem do Internetu i może być wykorzystywany m.in. w architekturze, bezpieczeństwie publicznym czy ochronie środowiska.

Całość prac wymagała m.in. rozbudowy Elbląskiego Systemu Informacji Przestrzennej i kosztowała ponad 950 tys. zł brutto. Prace trwały około dwóch lat.

- Dzięki tym wszystkim pracom Elbląg posiada cyfrowy model 3D całego miasta w wysokiej rozdzielczości. Produkty fotolotnicze zostały wzbogacone o dodatkowy komponent mobilny. W tym samym czasie wykonane zostały zdjęcia lotnicze, skanowanie laserowe oraz zdjęcia i skanowanie mobilne miasta z poziomu ulicy. Tak opracowane dane pozwalają użytkownikom na oglądanie przestrzeni miasta z bardziej naturalnej perspektywy i pozwalają dojrzeć znacznie więcej szczegółów. Dalszy rozwój aplikacji uzależniony będzie od potrzeb, jakie będą zgłaszali użytkownicy lub konkretne grupy zawodowe. Potrzeby te będą jednak wymagały weryfikacji pod względem możliwości technicznych ich realizacji - dodaje Łukasz Mierzejewski.

RG

A jak Wam się podoba Elbląg w 3D?