Tomasz Frankowski: Komisja Europejska nie chce zostać oszukana (portEl.pl z Brukseli)

- Nikt z opozycji niczego nie blokuje w Brukseli. Żeby otrzymać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, rząd musi złożyć wniosek. On w ogóle nie został złożony. Po drugie są tak zwane kamienie milowe do wypełnienia, na które zgodził się premier Morawiecki w lipcu 2021 roku, za co jest na niego wściekły minister Ziobro i przez to Krajowy Plan Odbudowy jest blokowany, bo Komisja Europejska nie chce zostać oszukana – mówi Tomasz Frankowski, europoseł Platformy Obywatelskiej z naszego regionu w wywiadzie dla portEl.pl

Tomasz Frankowski to były piłkarz, reprezentant Polski, zawodnik Wisły Kraków i Jagiellonii Białystok. W 2019 roku wystartował jako „jedynka” w wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu warmińsko-mazursko-podlaskiego i zdobył mandat. W PE jest m.in. członkiem komisji kultury i edukacji, autorem najnowszego raportu komisji w sprawie polityki Unii Europejskiej w dziedzinie sportu. W wywiadzie, który przeprowadziliśmy z Tomaszem Frankowskim w studiu telewizyjnym w siedzibie PE w Brukseli, rozmawiamy m.in. o Krajowym Planie Odbudowy, środkach na projekty dotyczące rozwoju kultury i sportu, o zamrożonych przez Komisję Europejską funduszach na rozwój elbląskiego portu. Nie zabrakło także oczywiście tematu Mundialu. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu wideo, który zamieszczamy obok. W najbliższym czasie na portEl.pl opublikujemy korespondencję z Brukseli oraz wywiad z europosłem Janem Olbrychtem na temat budżetu Unii i jego wpływu na przyszłość samorządów w Polsce w najbliższych latach.

RG